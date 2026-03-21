Diego Armando Maradona Jr. hizo unas declaraciones al término del Cagliari-Nápoles, en el programa «Terzo Tempo Calcio Napoli» de Televomero, que sin duda darán que hablar entre los propios aficionados del equipo napolitano. Tras el gol de la victoria de McTominay, el hijo del «Pibe de Oro» se atrevió a establecer una comparación bastante atrevida entre el escocés y el propio Maradona.
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Maradona Jr. sorprende: «Después de mi padre, McTominay es el jugador más decisivo de la historia del Nápoles»
SU MCTOMINAY
«¿McTominay? Después de mi padre, McTominay es el jugador más decisivo de la historia del Nápoles. En Nápoles hemos tenido a Dios; para mí, McTominay es Jesús. Es un jugador fundamental».
SU DE BRUYNE
«¿De Bruyne? No entiendo cómo se puede pensar que jugadores tan hábiles técnicamente como De Bruyne y McTominay no puedan jugar juntos».
SOBRE CONTE
«Con todo lo que ha pasado, este equipo habría quedado décimo sin Conte. Y si el Nápoles acabara en segunda posición, habría que erigirle una estatua al entrenador en Castel Volturno».
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