Getty Images Sport
Traducido por
Manuel Neuer y el Bayern de Múnich aplazan la decisión sobre su contrato tras su última lesión
Las negociaciones del contrato quedan en suspenso
Según informa el diario «Bild», Neuer ha solicitado a la directiva del Bayern de Múnich que aplace por el momento las negociaciones formales sobre su contrato. El legendario portero, que acaba de cumplir 40 años, quiere evaluar su resistencia física tras sufrir una rotura de fibras musculares que ha limitado su disponibilidad esta temporada.
Según se informa, el club ha accedido a esta petición, y no se espera una decisión definitiva antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid a mediados de abril. Neuer se encuentra actualmente centrado en su rehabilitación en el club bávaro, con el objetivo de demostrar que aún puede soportar el rigor de la competición de élite antes de decidir si prolonga su estancia o se retira.
- Getty Images Sport
Freund hace hincapié en la intuición
El director deportivo del Bayern de Múnich, Christoph Freund, ha respaldado la actitud paciente del capitán y ha confirmado que el club no le impone un plazo estricto al ganador del Mundial de 2014. Freund explicó que la decisión depende en gran medida de cómo se sienta Neuer una vez que vuelva a la alineación titular para la recta final de la temporada.
Al hablar de la situación, Freund declaró: «Siempre hay un intercambio [con Neuer], lo cual es muy bueno. Veamos qué nos deparan abril y mayo. Lo importante es lo que le digan su intuición y su cuerpo mientras evalúa si se siente capaz de jugar a este nivel un año más».
Kompany elogia la fortaleza mental
A pesar de los contratiempos por lesiones —entre ellos, una rotura de fibras musculares en diciembre que se repitió en febrero—, el entrenador Vincent Kompany sigue creyendo firmemente en la capacidad de élite de Neuer. Esta temporada, el capitán ha disputado 29 partidos en todas las competiciones, encajando 27 goles y manteniendo su portería a cero en 10 ocasiones. Kompany descartó las preocupaciones sobre la edad del portero, destacando la increíble disciplina necesaria para recuperarse de una grave fractura de pierna y mantener un nivel de clase mundial.
«La palabra más importante es “ganas”. Manu luchó para recuperarse de una lesión grave; fue realmente impresionante. Esta temporada ha estado en una forma increíble. Rendir así de manera constante es una cuestión mental», afirmó Kompany.
- Getty Images Sport
Planes para el futuro
Si Neuer decide jugar una temporada más, esto podría facilitar un periodo de transición para su eventual sucesor. El exguardameta de la selección alemana Andreas Kopke cree que el veterano seguirá en el equipo, lo que podría beneficiar a los jóvenes talentos del Bayern.
«Creo que seguirá un año más. Y me gustaría que eso sucediera», declaró Kopke a la Agencia Alemana de Prensa. «Sería bueno para (Jonas) Urbig poder aprender más de Manuel (Neuer). Esto le permitiría ir creciendo poco a poco hasta estar a la altura de Neuer».
Actualmente, el Bayern parece estar dando prioridad al desarrollo de Jonas Urbig, mientras que podría estar buscando deshacerse este verano de otros jugadores cedidos como Alexander Nubel y Daniel Peretz.