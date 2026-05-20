¿Manuel Neuer, «una piedra en el zapato del equipo»? Graves acusaciones contra Julian Nagelsmann por su espectacular regreso de cara al Mundial

Opina que «convocar de nuevo a Neuer podría dividir al equipo»: «Estoy seguro de que muchos jugadores no bávaros respaldan a Baumann. No podemos permitirnos más problemas», afirmó el comentarista televisivo de 52 años.

Nagelsmann había respaldado a Baumann durante meses y lo había confirmado como titular para el Mundial. Sin embargo, tras su destacada actuación en la ida de cuartos de la Champions contra el Real Madrid, se multiplicaron los rumores sobre un posible regreso del emblemático portero, retirado tras la Eurocopa de Alemania.

Según Sport Bild, el riesgo de división es bajo: varios líderes del Bayern y algunos internacionales de otros equipos apoyan el regreso del guardameta de 40 años.