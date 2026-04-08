Manuel Neuer tiene un lugar en la selección alemana, pero se acusa a Julian Nagelsmann de impedir su regreso al Mundial

Tras su gran partido contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, crecen las peticiones para que Neuer reconsidere su retirada de la selección. El veterano guardameta se retiró de la selección tras la Eurocopa 2024, en la que Alemania cayó ante España en cuartos de final. Aun así, excompañeros y expertos aseguran que, a sus 40 años, sigue siendo el referente y debe estar en la plantilla para el próximo torneo en Norteamérica.

El debate se reavivó tras el flojo inicio alemán en la eliminatoria para el Mundial 2026. Con Marc-André ter Stegen lesionado y futuro incierto, los llamamientos a su regreso crecieron. La polémica creció cuando su agente, Thomas Kroth, dijo al Frankfurter Rundschau que el portero «no diría que no» si Nagelsmann tuviera una crisis en la portería. Neuer confirmó de nuevo su retirada a Sky Alemania, pero los rumores no cesaron.

La polémica se avivó esta semana tras ser designado mejor jugador del partido contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. El director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, elogió al capitán del club y resaltó la diferencia de nivel bajo los palos esa noche. «Hoy teníamos algo que el Real no tenía: nuestro factor X, nuestro jugador de 40 años, nuestro portero de talla mundial. Manuel, hoy has estado extraordinario», comentó Dreesen.