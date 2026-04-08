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Manuel Neuer tiene un lugar en la selección alemana, pero se acusa a Julian Nagelsmann de impedir su regreso al Mundial
Los expertos piden un regreso sensacional al Mundial
Tras su gran partido contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, crecen las peticiones para que Neuer reconsidere su retirada de la selección. El veterano guardameta se retiró de la selección tras la Eurocopa 2024, en la que Alemania cayó ante España en cuartos de final. Aun así, excompañeros y expertos aseguran que, a sus 40 años, sigue siendo el referente y debe estar en la plantilla para el próximo torneo en Norteamérica.
El debate se reavivó tras el flojo inicio alemán en la eliminatoria para el Mundial 2026. Con Marc-André ter Stegen lesionado y futuro incierto, los llamamientos a su regreso crecieron. La polémica creció cuando su agente, Thomas Kroth, dijo al Frankfurter Rundschau que el portero «no diría que no» si Nagelsmann tuviera una crisis en la portería. Neuer confirmó de nuevo su retirada a Sky Alemania, pero los rumores no cesaron.
La polémica se avivó esta semana tras ser designado mejor jugador del partido contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. El director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, elogió al capitán del club y resaltó la diferencia de nivel bajo los palos esa noche. «Hoy teníamos algo que el Real no tenía: nuestro factor X, nuestro jugador de 40 años, nuestro portero de talla mundial. Manuel, hoy has estado extraordinario», comentó Dreesen.
- AFP
Nagelsmann, acusado de poner trabas
Pese al gran nivel del veterano portero, la leyenda alemana Lothar Matthäus duda sobre su regreso. Reconoció que «esta versión de Neuer es de talla mundial y merece un puesto en la selección», pero se preguntó si el seleccionador, Nagelsmann, lo permitirá. Su relación se examina desde su paso juntos por el Allianz Arena.
Matthäus asegura que la relación entre ambos está rota y que nada cambiará: «Sé que no sucederá; Nagelsmann no abrirá esa puerta. Por eso, las palabras de Manuel sobre su retirada siguen grabadas en piedra». Antes había dicho: «El mantel está tan rasgado que ni el mejor sastre lo cosería».
Una cuestión de normas internacionales
El debate crece: Nagelsmann quiere a Oliver Baumann, del Hoffenheim, como su portero para el torneo. El guardameta de 35 años debutó en 2024 y suma solo 11 partidos con Alemania, todos mientras Ter Stegen estaba lesionado. El comentarista Jan Age Fjortoft lo criticó: “¿Cómo se puede dejar en casa al mejor portero?”.
«¿Cómo se te ocurre siquiera esta idea después de ver a Manuel Neuer ahora? ¿Qué país del mundo no se llevaría a su mejor portero?», preguntó en Sky Austria.
El noruego cree que el seleccionador puede revertir la decisión. “Si lo convocan, Neuer no dirá no a despedirse en la cima”, añadió.
«Si Nagelsmann le llama y le dice: "¿Quieres ser mi número uno?", entonces jugará, todos lo sabemos», añadió.
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Neuer sigue centrado en el Bayern
A pesar de las especulaciones sobre su futuro en la selección, Neuer evitó alimentar el debate tras su actuación heroica en Madrid. El portero se mantuvo firme: prefirió celebrar el éxito actual de su club antes que hablar de un posible regreso. Por ahora, su prioridad es llevar al gigante bávaro a nuevos títulos.
«Ni siquiera hace falta sacar ese tema. ¿Dónde hemos jugado hoy?», respondió al ser preguntado por su retirada. Sin confirmar ningún cambio de opinión, añadió: «Ahora no hablamos de la selección. Ya dije lo que tenía que decir y mi foco está en el FC Bayern».