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Manuel Neuer será titular con Alemania en el primer partido del Mundial; el portero del Bayern, de 40 años, vuelve a jugar por primera vez desde la Eurocopa 2024
Nagelsmann confirma su puesto en el once inicial
Nagelsmann ha confirmado que Neuer será titular el domingo ante Curazao, acabando con las especulaciones sobre la portería. El guardameta del Bayern Múnich, de 40 años, ya se ha recuperado de su lesión en la pantorrilla y recuperará su lugar bajo los palos.
En la rueda de prensa previa al partido en Houston, el seleccionador de 38 años confirmó que todos están en forma y que Manu será titular, además de anunciar a Nathaniel Brown y Jamal Musiala en el once inicial del Grupo E.
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Una remontada espectacular del veterano
El partido en el Houston Stadium marca un hito para Neuer: es su primera aparición con la selección en 710 días. Su último encuentro fue la derrota ante España en cuartos de la Euro 2024, tras la cual anunció su retiro internacional antes de ser convencido para regresar y buscar la gloria mundial.
A pesar de su edad, Neuer sigue siendo clave para club y selección. La temporada pasada ayudó al Bayern a ganar la Bundesliga y a llegar a semifinales de la Champions. Este domingo, con 40 años, reforzará su legado como uno de los mejores porteros de la historia.
Klopp aclara sus comentarios sobre Musiala
El regreso de Neuer acapara titulares, pero la inclusión de Musiala sigue generando debate táctico. Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, provocó una pequeña polémica al sugerir que Deniz Undav podría ser más útil en ciertas situaciones, aunque luego aclaró que no pretendía criticar al joven delantero del Bayern.
«Nos han hecho saber que se ha debatido un poco. Llevo 25 años tratando con líderes y es más importante lo que la otra persona entiende que lo que dices», aclaró. «Queremos que recupere pronto la confianza, pero ahora mismo no la tiene; ha jugado muy pocos partidos».
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Precaución ante los debutantes en el Mundial
Alemania llega como gran favorita frente a Curazao, que debuta en un Mundial. Sin embargo, Nagelsmann advirtió a su equipo de no confiarse, pues los rivales sin nada que perder son los más peligrosos. El técnico alemán espera un duelo táctico ante la selección caribeña, dirigida por el experimentado Dick Advocaat.
«Nunca se gana un partido solo por ser favoritos. Solo ganaremos si hacemos un partido perfecto», explicó Nagelsmann, quien añadió: «En el primer partido de un gran torneo lo más importante son los tres puntos. Queremos jugar bien, pero la victoria es clave para la confianza».