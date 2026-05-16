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Manuel Neuer será el portero titular de Alemania en el Mundial, tras aceptar la leyenda del Bayern de Múnich poner fin a su retiro de la selección
Neuer, listo para repetir en el Mundial
Según Sky Sport, el regreso de Neuer a la selección alemana está cerca. El portero del Bayern Múnich, de 40 años, ha acordado con el técnico Julian Nagelsmann y el director de la DFB, Rudi Völler, participar en el Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.
Tras varias semanas de reuniones, el técnico ha quedado impresionado por su nivel y considera que su experiencia es clave para el éxito de la selección.
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El modelo Kroos
El regreso de Neuer a los 40 recuerda al de Kroos en la Euro 2024. Tras retirarse de la selección en agosto de 2024 con 124 partidos, se espera que Neuer vuelva directamente al once titular. Podría reaparecer el 31 de mayo ante Finlandia en Maguncia o el 6 de junio contra Estados Unidos en Chicago.
Para agilizar su regreso, la DFB lo incluyó en la lista provisional de 55 jugadores que presentó a la FIFA. Este trámite era necesario para que Neuer pueda estar en la convocatoria definitiva de 26, que Nagelsmann anunciará el 21 de mayo.
Un trago amargo para Oliver Baumann
La noticia alegra a los aficionados alemanes, pero afecta a Oliver Baumann. El portero del Hoffenheim fue el titular durante la eliminatoria mundialista, pero ahora, con 34 años, volverá al banquillo tras el regreso de Neuer.
Tras la derrota 4-0 del Hoffenheim ante el Borussia Mönchengladbach, Baumann se mostró desafiante: «Afronto la preparación y el Mundial con confianza. Julian me expresó su confianza y punto», declaró. «Tengo la información de nuestra conversación cara a cara».
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Neuer sigue centrado en el Bayern
A pesar del revuelo, Neuer ha preferido guardar silencio. Tras marcar cinco goles al Colonia —fue sustituido en el 60’ por molestias en la pantorrilla—, el capitán se centró en los logros del club: «Hoy celebramos el campeonato; la semana que viene nos espera una tarea muy importante en la copa».
Reconoció haber hablado con Nagelsmann «todo el año», pero rehusó comentar la jerarquía de la DFB o el posible efecto sobre Baumann.
Al ser consultado sobre si sería un golpe para el portero del Hoffenheim, Baumann respondió: «No puedo opinar. Pregúntenle esta noche a él [Nagelsmann]; estará en Sportstudio. No es mi asunto».