El portero de 40 años del club más laureado de Alemania fue sustituido por el entrenador Vincent Kompany en el minuto 60 del partido que terminó 5-1 contra el Effzeh, y fue reemplazado por el suplente Jonas Urbig.
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Manuel Neuer aclara la situación tras su sustitución contra el 1. FC Köln
Todo empezó con un córner del Colonia. Al lanzar el balón al banquillo, Neuer indicó que no podía seguir. De camino a la banda se señalaba la pierna izquierda, aunque no parecía muy afectado y mostró el pulgar a algunos rivales. Esta temporada, el portero de 40 años ha sufrido varias lesiones menores, principalmente en la pantorrilla izquierda.
Neuer da el visto bueno... y deja entrever sus intenciones
Con la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart y un posible Mundial en juego, una lesión de Neuer sería un golpe duro. Pero tras el partido, el portero tranquilizó a todos. Tras el partido regresó al campo, abrazó a sus compañeros, levantó la placa de campeón y celebró sin problemas. Después declaró a Sky: «Noté algo en la pantorrilla, no quise correr riesgos de cara a la semana que viene».
Al ser preguntado si había hablado con el seleccionador Julian Nagelsmann, respondió: «No, ahora no. Hemos estado en contacto todo el año». Varios medios habían informado de que el portero del Bayern estaba en la prelista de 55 jugadores para la Copa América. Al ser preguntado por el reportero de Sky Sebastian Hellmann sobre un posible regreso a la selección, Neuer respondió: «Estoy totalmente relajado. Hoy celebramos el título y la semana que viene tenemos la final de la Copa DFB. Ahora no es el momento de hablar de eso». Repitió esta idea para dejar claro que, por ahora, su foco está en el club.
No lo desmintió, así que su regreso a la selección parece inminente. Julian Nagelsmann podría aclarar la situación el sábado en el programa ZDF-Sportstudio.