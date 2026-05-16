Manuel Neuer aclara la situación tras su sustitución contra el 1. FC Köln

Con la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart y un posible Mundial en juego, una lesión de Neuer sería un golpe duro. Pero tras el partido, el portero tranquilizó a todos. Tras el partido regresó al campo, abrazó a sus compañeros, levantó la placa de campeón y celebró sin problemas. Después declaró a Sky: «Noté algo en la pantorrilla, no quise correr riesgos de cara a la semana que viene».

Al ser preguntado si había hablado con el seleccionador Julian Nagelsmann, respondió: «No, ahora no. Hemos estado en contacto todo el año». Varios medios habían informado de que el portero del Bayern estaba en la prelista de 55 jugadores para la Copa América. Al ser preguntado por el reportero de Sky Sebastian Hellmann sobre un posible regreso a la selección, Neuer respondió: «Estoy totalmente relajado. Hoy celebramos el título y la semana que viene tenemos la final de la Copa DFB. Ahora no es el momento de hablar de eso». Repitió esta idea para dejar claro que, por ahora, su foco está en el club.

No lo desmintió, así que su regreso a la selección parece inminente. Julian Nagelsmann podría aclarar la situación el sábado en el programa ZDF-Sportstudio.