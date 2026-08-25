Cuando se confirmó el descenso al Championship, surgieron dudas en el London Stadium sobre cuánto tiempo seguiría en el club el capitán Bowen. Como futbolista contrastado de la máxima categoría e internacional con Inglaterra, se esperaba que explorara oportunidades fuera del East End.

Sin embargo, el delantero de 29 años fue descartado por el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, para el Mundial de 2026. Ese revés pudo haber influido en su reflexión cuando se valoraron las opciones.

Se decía que el Liverpool llevaba tiempo siguiéndole la pista y que la salida de Mohamed Salah había dejado un enorme vacío en el costado derecho de su ataque, pero no se presentó ninguna oferta formal. También se habló de interés desde otros lugares, pero los rumores nunca llegaron a convertirse en nada más sólido.

Bowen acabó haciendo pública su intención de seguir en el West Ham, con el objetivo de ayudar al club a regresar a la élite, y sigue vinculado por un contrato de larga duración hasta 2030. Esa estabilidad profesional habrá sido bien recibida por quienes forman parte de su círculo personal más cercano.