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Manchester City, Manchester United y Chelsea renuncian a fichar al cotizado jugador ruso, mientras que el PSG gana la carrera
Tres equipos de la Premier League, inhabilitados por sanciones
Los grandes clubes ingleses siguen de cerca al delantero del Lokomotiv de Moscú, pero las sanciones del Reino Unido lo impiden. Aunque los ojeadores lo consideran uno de los mejores talentos jóvenes del mundo, la normativa derivada del conflicto en Ucrania impide a la Premier League pagar traspasos a entidades rusas.
Este impedimento quedó claro en el caso de Nikola Vlasic y el West Ham, cuando se determinó que era imposible pagar una cuota pendiente según la ley británica. City y Chelsea estudiaron movimientos mediante clubes asociados, y United barajó una cesión, pero ninguna opción resultó viable.
El PSG se coloca en cabeza
Según TEAMtalk, mientras los clubes ingleses permanecen inactivos, el PSG, campeón de la Ligue 1, ha actuado rápido para aprovechar la situación. A diferencia de la Premier League, el equipo parisino puede negociar con clubes rusos. Esto ha permitido al asesor deportivo Luis Campos liderar una campaña agresiva para fichar al joven, considerado un jugador con potencial para llegar a lo más alto del fútbol europeo.
El club ya triunfó en este mercado al fichar al portero Matvey Safonov, del Krasnodar, en 2024; Safonov ganó la Liga de Campeones con el PSG frente al Arsenal y mostró que los refuerzos rusos rinden al máximo nivel. Ahora Batrakov podría seguir sus pasos como la próxima gran incorporación del Parc des Princes.
El agente confirma que el acuerdo está cerrado en un 95 %
La operación está en su fase final. Dmitry Cheltsov, representante del jugador, confirma que los clubes han acordado casi el precio del traspaso y el salario. Solo faltan detalles menores antes de que el internacional ruso sea presentado en París.
«Hay un 95 % de probabilidades de que Batrakov fiche por el PSG. Los dirigentes de ambos clubes han mantenido más de diez llamadas. Esta semana Campos viajará a Moscú para cerrar el traspaso. Solo un milagro lo evitaría: 25 millones de euros por el pase y entre 5 y 6 millones de salario», añadió.
- AFP
La elección perfecta para Luis Enrique
Batrakov ha marcado 33 goles y dado 22 asistencias en 79 partidos con el Lokomotiv. Su versatilidad le hace útil en la media punta o en cualquier puesto de ataque, lo que encaja a la perfección con el sistema flexible de Luis Enrique. El técnico del PSG valora la técnica y el potencial, rasgos que el joven de 20 años cumple de sobra.
En su última temporada marcó 17 goles y dio 13 asistencias en 36 partidos, cifras que avalan su salto a una gran liga. El PSG está dispuesto a pagar los 25 millones de euros que, según los rumores, cuesta su fichaje, mientras los grandes clubes ingleses se preguntan qué podría haber sido.