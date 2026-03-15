Manchester City, Guardiola: «¿Estábamos distraídos durante el calentamiento ante el Arsenal? No lo sé, me estaba tomando una cerveza. Ahora podéis criticarme por la alineación»

Se produjo un curioso episodio en la rueda de prensa que siguió al empate a 1-1 del Manchester City contra el West Ham. Un empate que ha frenado las ambiciones de los Cityzens de alcanzar al Arsenal, que actualmente lidera la clasificación de la Premier League con nueve puntos de ventaja (aunque el equipo de Guardiola tiene un partido menos y aún le queda por disputar un enfrentamiento directo con los Gunners).

Tras el partido, Pep Guardiola respondió a las preguntas de los periodistas presentes y una de sus declaraciones dejó boquiabiertos a los asistentes. De hecho, se le preguntó al técnico español si sus jugadores, durante el calentamiento, estaban distraídos por el resultado del partido del Arsenal, y el entrenador español aclaró la situación así: «Me estaba tomando una cerveza antes del partido, así que no vi a los jugadores. No sé qué estaban haciendo. Estaban concentrados en el calentamiento. Obviamente, habría sido mejor que el Arsenal no hubiera ganado, pero estas cosas pasan».