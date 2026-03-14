Malas noticias por la lesión de Jurrien Timber: el defensa del Arsenal se vio obligado a abandonar el terreno de juego en los primeros compases del partido de la Premier League contra el Everton

El partido parecía abocado a terminar en empate a cero hasta los últimos compases, cuando el delantero sueco Viktor Gyokeres rompió el empate en el minuto 89. Un centro desde la derecha fue mal calculado por Everton Pickford, lo que permitió a Gyokeres recoger el balón suelto y rematar con tranquilidad a puerta vacía.

El Arsenal sentenció el partido en el tiempo de descuento, cuando el joven Max Dowman marcó en el minuto 97, aprovechando la salida de Pickford para culminar un rápido contraataque y asegurar los tres puntos para los Gunners.