Para cubrir la baja de Carvajal, el Real Madrid sigue a Dumfries. El lateral neerlandés, que jugará el Mundial, es una opción atractiva. Aunque su contrato con el Inter vence en 2028, el club italiano podría dejarlo marchar a bajo coste. A sus 30 años, ha marcado cinco goles y dado dos asistencias en 28 partidos esta temporada. En total, suma 207 partidos con el campeón de la Serie A, con 27 goles y 28 asistencias. Su imponente físico y experiencia le convierten, a ojos de la directiva madridista, en el antídoto ideal para la actual fragilidad defensiva y en un rival inmediato para Alexander-Arnold.