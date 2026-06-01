Williamson ha sufrido varias lesiones esta temporada. Comenzó el curso con una rodilla lesionada, consecuencia de la final del Europeo del verano pasado, y no jugó hasta diciembre. Poco después de su regreso, una lesión en la pantorrilla la mantuvo fuera un mes y luego una rotura en el isquiotibial la dejó de baja cinco semanas.

Se recuperó a tiempo para la semifinal de la Liga de Campeones contra el Lyon, pero solo ha jugado un minuto desde la derrota del 2 de mayo y terminó la temporada de la Superliga Femenina en el banquillo contra el Liverpool el 16 de mayo.

Pese a todo, la capitana inglesa seguía en la convocatoria de Wiegman para los próximos clasificatorios mundialistas contra España y Ucrania, pero el lunes se anunció que, tras «seguir un programa de rehabilitación», quedaba descartada por una nueva lesión en el isquiotibial.