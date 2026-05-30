El equipo del MVP Shai Gilgeous-Alexander informó que su compañero Jalen Williams se perderá el próximo partido por una lesión persistente en el muslo.
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¡Malas noticias para el OKC! Dos estrellas se perderán el decisivo séptimo partido contra los San Antonio Spurs
Williams, segundo máximo anotador tras SGA, se perdió los partidos 3 a 5 de la final del Oeste y toda la serie contra los Lakers. Su lesión, sufrida en el segundo duelo ante los Suns, aún le afecta.
Solo en el primer partido de las Finales del Oeste brilló con 26 puntos en 37 minutos (11/25 tiros de campo, 7 asistencias y 3 rebotes). Desde el segundo encuentro, su cuerpo volvió a fallarle: la lesión se agravó y, pese al descanso, lo limitó en el sexto duelo.
El entrenador Mark Daigneault lo confirmó: «Es evidente que no está al 100 %». En el sexto partido, que los Thunder perdieron 91-118, Williams apenas sumó un punto en diez minutos y perdió dos balones.
Ya se había perdido gran parte de la temporada regular y solo había disputado 33 partidos. El base, de 25 años, ya jugó con dolor en los playoffs anteriores por una rotura del ligamento escafolunar de la muñeca derecha que requirió cirugía tras el título. Durante esos playoffs, admitió haber recibido «28 o 29 inyecciones» de lidocaína y cortisona para aguantar.
Tras la cirugía permaneció inactivo varios meses y regresó solo en noviembre.
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El OKC tampoco podrá contar con Ajay Mitchell contra los Spurs
En el quinteto titular, Williams podría ser nuevamente reemplazado por Jared McCain, quien llegó desde los Philadelphia 76ers y promedia 12,6 puntos en las dos últimas rondas de playoffs. En el tercer partido ante los Spurs, el novato anotó 24 puntos y fue el héroe del encuentro.
Además, el OKC seguirá sin Ajay Mitchell en el decisivo séptimo partido contra los Spurs; el escolta se lesionó la pantorrilla en el tercer encuentro y aún no ha regresado.
En las semifinales ante los Lakers brilló con 18, 20, 24 y 28 puntos. Ya en la fase regular mostró su progresión: promedió 13,6 puntos en 25,8 minutos por partido, por encima de los 6,5 de su temporada de novato.
En 57 partidos promedió 25,8 minutos y 13,6 puntos (48,5 % en tiros de campo, 3,3 rebotes y 3,6 asistencias), cifras muy superiores a los 16,6 minutos y 6,5 puntos de su temporada de novato.