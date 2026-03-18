Malas noticias para el FC Bayern de Múnich: el fichaje de invierno estará de baja varias semanas

El centrocampista senegalés es considerado un talento prometedor; el verano pasado ya tuvo la oportunidad de entrenar a prueba con los equipos profesionales del Grasshoppers y del FC Bayern. En agosto disputó un partido amistoso con el equipo de Zúrich, donde impresionó a Vincent Kompany.

Sin embargo, debido al reglamento de la FIFA, Sapoko Ndiaye no puede jugar con el equipo filial en la Regionalliga. Este prohíbe, con pocas excepciones, la participación de ciudadanos no comunitarios en las categorías inferiores, entre las que se encuentra la cuarta división alemana.

En una rueda de prensa a mediados de febrero, el propio Kompany se pronunció sobre Sapoko Ndiaye. «Estamos encantados con su personalidad. Ha demostrado que es uno de los talentos que queremos tener en la cantera del Bayern. Le va bien», afirmó el entrenador del Bayern, quien además destacó su velocidad.