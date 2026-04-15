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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Mala noticia para Liverpool y Francia: Hugo Ekitiké se pierde lo que queda de año

H. Ekitike
Liverpool
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
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A. Slot

El delantero del Liverpool Hugo Ekitiké tuvo que abandonar el campo el martes por la noche, en el partido de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain (derrota 0-2), tras solo media hora de juego por una lesión que parecía grave. Según L’Équipe, sufrió la rotura del tendón de Aquiles y estará más de nueve meses de baja, por lo que no volverá a jugar este año.

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    El francés gritó de dolor en la primera parte de la derrota 0-2 ante el PSG. El delantero de 23 años fue retirado en camilla y la lesión pareció grave.

    Según L’Équipe, se confirmó lo peor: rotura del tendón de Aquiles. Ekitike se perderá el Mundial con Francia y parte de la próxima temporada.

    Además, los Reds quedaron eliminados de la Liga de Campeones tras perder 4-0 en el global de la eliminatoria.

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    El entrenador Arne Slot reconoció su preocupación tras el partido: los primeros indicios no son buenos, ya que el equipo podría quedar eliminado de Europa y pierde a su delantero centro titular. «No pinta bien, todos lo hemos visto. En la segunda parte se fue a casa, aún no lo hemos visto. Uno nunca quiere lesionarse, y menos aún en este momento», afirmó el entrenador.

  • La lesión pone fin a la sensacional temporada de debut del exdelantero del Eintracht de Fráncfort. Ekitiké marcó 17 goles y dio 6 asistencias en 45 partidos. Su ausencia deja un gran vacío en la plantilla del actual campeón nacional.

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    Liverpool busca recuperarse para un final de temporada clave. Los Reds son quintos en la Premier con 52 puntos y buscan un cupo en la Champions. El Chelsea, con 48, les pisa los talones.

    Con el francés descartado, recaerá la responsabilidad en Cody Gakpo y Mohamed Salah para reactivar un ataque que aún no convence. La buena noticia es el regreso de Alexander Isak tras una larga lesión.

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