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¿Lukaku regresa? Su agente dice que Conte podría fin a su exilio en el Nápoles tras la crisis de lesiones
Lukaku regresa a Castel Volturno
Lukaku ha regresado al centro de entrenamiento del Nápoles en Castel Volturno por primera vez en más de un mes. Su ausencia sin permiso durante el parón internacional había enfadado al club y puesto en duda su futuro en el equipo.
Aunque había estado brevemente en la ciudad, no se puso en contacto con el cuerpo técnico ni con sus compañeros, lo que generó dudas sobre su compromiso. Su regreso al campo de entrenamiento el martes sugiere un deshielo de las tensiones y una posible vuelta al once inicial, cuando la temporada entra en su recta final.
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Pastorello habla sobre su relación con Conte
Federico Pastorello, agente de Lukaku, habló sobre la situación y destacó el vínculo especial entre el jugador y su entrenador.
En declaraciones a DAZN en Bélgica, destacó la intensidad que ambos aportan al deporte: «Conozco muy bien a Conte y a Lukaku, son dos personas apasionadas», afirmó, reconociendo la dinámica ardiente que ha definido sus éxitos anteriores juntos.
Sobre la reciente ausencia del delantero y la falta de comunicación que frustró al club, Pastorello añadió: «No era el mejor momento para reunirse hace unos días. Hoy se volverán a reunir para que se reincorpore a los entrenamientos y luego el entrenador decidirá si le da minutos».
Cómo afrontar el silencio
La tensión entre ambos saltó a la luz tras el partido del Nápoles contra el Cremonese. Conte mostró su decepción al ser preguntado por el paradero de Lukaku durante su anterior visita a la ciudad, sugiriendo que el jugador no se había puesto en contacto con el equipo durante su recuperación.
«Mi puerta está abierta, como siempre, pero nadie llamó. Y eso me entristece», declaró Conte tras el partido contra el Cremonese. La admisión pública de decepción por parte del entrenador preparó el terreno para un reencuentro potencialmente incómodo, pero los comentarios del agente indican que su carácter «apasionado» los llevará a resolver sus diferencias sobre el terreno de juego.
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Una decisión crucial para la recta final
Con Lukaku de vuelta, todos miran la alineación del Nápoles. Su futuro en el Estadio Diego Armando Maradona se debate, pero ahora lo importante es que recupere la forma física y el nivel que exige Conte.
Aunque Pastorello fue vago sobre su futuro en el mercado, ahora lo importante es el presente. Al volver a entrenar, «Big Rom» ha dado el primer paso para acabar con su exilio, y la decisión final queda en manos del técnico que mejor sabe sacarle partido.