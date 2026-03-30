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Emanuele Tramacere

Traducido por

Lukaku: «La verdad es que estoy lesionado. No le estoy dando la espalda al Nápoles, pero tengo que estar al 100 % físicamente»

SSC Nápoles
R. Lukaku

El delantero belga ha roto finalmente el silencio para aclarar el revuelo que ha suscitado su ausencia en Nápoles con una publicación en Instagram en la que ha revelado que está lesionado.

Tras días de rumores y especulaciones sobre la ausencia de Romelu Lukaku en Nápoles, los posibles ultimátums y las amenazas de acciones legales, ha sido el propio delantero belga quienha tomado la palabra para aclarar su situación. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, ha salido a la luz revelando el motivo por el que está prolongando su estancia en Bélgica.


El exjugador del Inter y de la Roma ha revelado que no se encuentra bien y que se ha sometido a pruebas médicas en Bélgica con médicos y preparadores físicos personales, que han detectado una inflamación en el flexor de la cadera. De ahí la decisión de realizar la rehabilitación en su país y no en Nápoles para poder estar «clínicamente al 100 %». Sin embargo,Lukaku ha precisado que «nunca le dará la espalda al Nápoles».

  • ¿QUÉ HA PASADO?

    El caso Lukaku surgió a raíz de las declaraciones del seleccionador de Bélgica, Rudi García, quien en un primer momento había convocado al delantero belga, pero luego confirmó que sería descartado y que volvería a Nápoles.


    «Romelu Lukaku no participará en los próximos amistosos de la selección belga contra Estados Unidos y México. El jugador del Nápoles regresará a Nápoles para optimizar su condición física».


    Sin embargo, Lukaku no ha regresado a Nápoles, lo que ha generado un gran revuelo en torno a su ausencia en Castel Volturno, tal y como estaba acordado.

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  • EL MENSAJE EN REDES SOCIALES: «ESTOY LESIONADO»

    «Esta temporada ha sido dura para mí —escribió Lukaku—; he tenido que lidiar con una lesión y con una pérdida personal. Sé que en los últimos días se ha hablado mucho de mi situación, y es importante aclarar todo el asunto.


    La verdad es que en las últimas semanas no me sentía bien físicamente. Me hice unas pruebas cuando estaba en Bélgica y se descubrió que tenía una inflamación en el flexor de la cadera.


    Teniendo en cuenta que es el segundo problema que he tenido desde que volví a principios de noviembre, he decidido hacer la rehabilitación en Bélgica».

  • «NO LE DO LA ESPALDA, PERO DEBO ESTAR AL 100 % FÍSICAMENTE»

    «Creo que habrán visto la entrevista que concedí en Verona. Nunca le daré la espalda al Nápoles, solo quiero jugar y ganar con mi equipo. Pero en este momento necesito estar seguro de que estoy al 100 % físicamente: últimamente no lo he estado y eso me ha pasado factura a nivel mental».

  • «AYUDARÉ AL NÁPOLES»

    «Este año ha sido duro, pero al final lo conseguiré y ayudaré al Nápoles y a mi selección a alcanzar sus respectivos objetivos. Eso es lo único que quiero».

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