Luka Vuskovic da esperanzas de que se quede en el Tottenham ante los rumores de su fichaje por el Barcelona

El regreso del joven defensa central supondrá un impulso vital para De Zerbi, ya que al Tottenham le espera un verano de grandes cambios. Se espera que la zaga tenga un aspecto muy diferente la próxima temporada, ya que es probable que el veterano Ben Davies se marche al expirar su contrato. Davies estará de baja el resto de la temporada por una fractura de tobillo. Además, el club se enfrenta a la amenaza de un descenso inesperado, lo que pone en duda el futuro de la pareja estrella formada por Cristian Romero y Micky van de Ven. A esta incertidumbre se suma el gran interés que despiertan en el extranjero. Romero ha sido fuertemente vinculado con un traspaso al Atlético de Madrid, mientras que Van de Ven ha atraído una gran atención por parte de los gigantes españoles, ya que el Barcelona lo ha convertido en su principal objetivo junto con el Real Madrid. Si los Spurs tienen que perder a internacionales consolidados, necesitarán que Vuskovic se incorpore al equipo con buen pie. Por ahora, el joven se centra en terminar la temporada con fuerza antes de que expire su cesión el 30 de junio.