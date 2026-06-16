Luka Modric rechazó esa narrativa y, junto a sus compañeros treintañeros, la usó como motivación para la remontada de Croacia en Moscú.

«Demostramos que la realidad era otra, sobre todo frente a lo que decían los periodistas y comentaristas ingleses», afirmó el exjugador del Tottenham a ITV justo después de que los croatas vencieran 2-1 en la prórroga a los Tres Leones. «Leíamos sus palabras y pensábamos: “Hoy veremos quién está cansado”. Deben ser más humildes y respetar más a los rivales.

Esta noche subestimaron a Croacia y eso fue un gran error». Es poco probable que se repita antes de la revancha del miércoles en Dallas, aunque Modric, a sus 40 años, siga capitaneando a Croacia.