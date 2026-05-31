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PSG Arsenal W+Ls GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡Luis Enrique y el PSG ya son leyendas de la Liga de Campeones! Ganadores y perdedores: el «antifútbol» de Mikel Arteta paga tras el drama de los penaltis

Winners & losers
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain
Arsenal
Luis Enrique
M. Arteta
Gabriel
O. Dembele
D. Rice
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Vitinha
K. Kvaratskhelia

¡El París Saint-Germain lo ha vuelto a hacer! El equipo que antes se consideraba el más débil de la Liga de Campeones mostró carácter al vencer al Arsenal 4-3 en los penaltis, tras empatar 1-1 en Budapest, y revalidar el sábado su título europeo. A diferencia de la goleada al Inter el año pasado, el PSG sufrió para superar a unos combativos Gunners que se adelantaron pronto con un gol de Kai Havertz tras un rebote.

Durante un largo periodo, el equipo de Luis Enrique no pudo superar la sólida defensa del Arsenal, liderada por Gabriel Magalhães, que neutralizó a una de las mejores delanteras del momento.

Sin embargo, Khvicha Kvaratskhelia despertó en la segunda parte y, tras una torpe falta de Cristhian Mosquera sobre el georgiano dentro del área en el minuto 65, Ousmane Dembélé transformó el penalti para empatar.

El PSG pudo, e incluso debió, ganar en el tiempo reglamentario: un gran disparo de Kvaratskhelia lo desvió Myles Lewis-Skelly al poste y, en los últimos segundos, Bradley Barcola falló un control y envió el balón muy desviado cuando quedó solo ante la portería.

Aun así, pese a guardar a algunos titulares en la prórroga, el PSG mostró su fortaleza mental y técnica al ganar la tanda de penaltis.

GOAL repasa a los grandes ganadores y perdedores de un duelo tenso en el Puskas Arena...

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Luis Enrique

    Tras el partido, Steven Gerrard admitió en TNT Sports que ya no sabía cómo elogiar a Luis Enrique, y nosotros lo entendemos.

    El exentrenador del Barcelona es una de las figuras más queridas del fútbol: humilde, apasionado y capaz de inspirarnos en cada entrevista cuando habla del juego y de la vida.

    No extraña, pues, que sus jugadores den todo por él; un logro notable en un club antes criticado por priorizar el estilo sobre el fondo.

    Tras conquistar su tercera Copa de Europa (solo Carlo Ancelotti tiene más), Luis Enrique rechazó ser llamado «leyenda», pero no encontramos mejor palabra para él.

    • Anuncios
  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Gabriel Magalhães

    Cuando Gabriel envió el balón por encima del larguero y le regaló el trofeo al PSG, todos sus compañeros corrieron a celebrarlo con el portero Matvey Safonov ante su afición. Todos menos uno.

    Marquinhos se acercó y lo abrazó. Gabriel se había ganado ese consuelo: durante 120 minutos había sido un muro que mantuvo a raya al PSG y llevó el partido a los penaltis.

    De haber ganado el Arsenal la tanda, probablemente habría sido nombrado Jugador del Partido. Pero eso es poco consuelo: tuvo su momento «John Terry» y le costará superarlo.

    Marquinhos, que ya vivió una final perdida de la Liga de Campeones y luego ganó dos, se lo recordó. Los grandes jugadores se levantan tras derrotas dolorosas, y Gabriel tiene la fuerza para hacerlo.


  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    GANADOR: La dinastía del PSG

    Cuando el PSG sorprendió al mundo al golear al Inter en la final más desigual de la Copa de Europa, bromeamos con que el segundo título llegaría antes que el primero. Un equipo joven y apasionante solo podía mejorar con los años, y así ha sido.

    El PSG madura y evoluciona, aprende a ganar de distintas formas. En Budapest su temida delantera no brilló, pero igual cumplió: marca de campeones.

    De hecho, su estatus como uno de los mejores equipos del fútbol de clubes es indiscutible. Son el primer equipo desde el Real Madrid en revalidar la Liga de Campeones y solo el tercero en ganar liga y Copa de Europa en temporadas consecutivas.

    Además, el once inicial ante el Arsenal tenía 24 años de media, el tercer promedio más joven de la historia de la final. Y lo más importante: pese a los rumores que vinculaban a Luis Enrique con la Premier, el técnico ya planea refuerzos para el próximo curso, una idea aterradora para sus rivales.

    El sábado entraron en el panteón de los dioses del fútbol; ahora pueden hacerlo suyo.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: El centro del campo del Arsenal

    Aunque la final se definió en los penaltis, sería exagerado atribuir la victoria al centro del campo del PSG. Sin embargo, el Arsenal perdió en parte porque su mediocampo no supo mantener la posesión tras adelantarse 1-0 en los primeros minutos.

    Declan Rice, Myles Lewis-Skelly y Martin Odegaard lo intentaron todo. El incansable Rice persiguió cada balón, y Lewis-Skelly realizó un bloqueo decisivo ante Kvaratskhelia.

    Sin embargo, ninguno brilló con el balón: Lewis-Skelly dio solo 12 pases en 90 minutos y el portero David Raya (28) perdió el balón más veces que Rice (15).

    Además, Odegaard volvió a desaparecer ante un rival de primer nivel, por lo que el duelo en el medio se convirtió en un tres contra dos. Martín Zubimendi, esperado como solución para la posesión, lleva meses mostrando signos de cansancio y se quedó en el banquillo, lo que obliga a Arteta a tomar decisiones clave este verano.

    Se habla mucho de la profundidad de la plantilla, que les ayudó a ganar la Premier, pero con solo un 24,7 % de posesión en Budapest —récord en una final de la Liga de Campeones— necesitan más calidad en el medio si quieren conquistar Europa.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Harry Kane

    La Liga de Campeones suele ser decisiva en la votación del Balón de Oro, pero este año quizá no. Rice no ayudó a su causa. Kvaratskhelia fue el mejor del torneo y provocó el penalti con el que el PSG empató, pero en el Puskas Arena no brilló: una fea herida en la pierna lo limitó.

    Dembélé marcó el penalti con confianza, pero aún no está al cien por ciento por sus problemas de isquiotibiales.

    Vitinha fue nombrado mejor jugador del partido, lo que refuerza su candidatura, pero la incertidumbre persiste antes del Mundial, beneficiando a portugueses, ingleses y a otros aspirantes como Lamine Yamal, Luis Díaz, Michael Olise y el favorito, Harry Kane.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: El «antifútbol» de Arteta

    Desde una perspectiva neutral, el tempranero gol del Arsenal fue lo peor para la final. Convertido en un ejercicio de ataque contra defensa, el partido resultó tenso y tedioso. De hecho, siempre pareció que el PSG buscaría con paciencia una oportunidad ante la mejor defensa de Europa.

    Como admitió Rice, el Arsenal nunca pensó en plantarles cara. «Si hubiéramos salido a jugar así... Eso es lo que ellos quieren. Así es como le meten cinco y seis a sus rivales».

    De hecho, el Arsenal habría jugado al “antifútbol” con cualquier rival, pues esa es su esencia; por eso sus partidos se sufren más que se disfrutan. No extrañó verlos hacer todo lo posible por frustrar al PSG, incluso cuando Raya necesitó atención médica en el descuento antes de su habitual recuperación milagrosa.

    Aun así, no hay excusa para su planteamiento. Tienen una de las plantillas más fuertes de Europa, valorada en más de mil millones de libras, y este fue su mejor esfuerzo en una final de la Liga de Campeones. A partir del minuto seis jugaron como un equipo de divisiones inferiores buscando la sorpresa en una copa, y habría sido una farsa si les hubiera funcionado.

    El resumen perfecto fue su pérdida de tiempo en un córner al final del primer tiempo, que evitó el segundo gol.

    Claro, muchos sentirán simpatía por el Arsenal, eliminado en penaltis tras un torneo invicto, y eso está bien. Pero los puristas también podemos respirar aliviados: el trofeo fue para el equipo que quiso jugar al fútbol, no para el que intentó asfixiarlo.