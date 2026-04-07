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Luis Enrique explica las dificultades de Hugo Ekitike en el PSG, mientras la estrella del Liverpool se prepara para enfrentarse a su antiguo equipo
Ekitike brilla tras los tropiezos del PSG
Ekitike fichó por el PSG en 2022 procedente del Reims como un joven delantero muy prometedor, pero le costó arrancar en la capital francesa. Solo logró marcar cuatro goles en 33 partidos con el club y fue cedido de vuelta al Reims un año después de su llegada y, posteriormente, al Eintracht de Fráncfort, con el que acabó fichando de forma definitiva. Tras destacar en la Bundesliga, el Liverpool logró ficharlo el verano pasado y ha disfrutado de una fructífera temporada de debut a pesar de las dificultades del equipo en la Premier League, marcando 17 goles en 43 partidos con el equipo de Arne Slot.
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Luis Enrique explica por qué no funcionó lo del PSG y Ekitike
El jugador de 23 años volverá al Parque de los Príncipes el miércoles, cuando el Liverpool se enfrente a su antiguo equipo en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. En los días previos, se le preguntó al entrenador del PSG, Enrique, por las dificultades que había atravesado el internacional francés bajo su dirección.
«Normalmente, no hablo de jugadores que no están en el PSG», declaró a los periodistas. «Recuerdo su etapa aquí. Jugó muy bien en Alemania y ahora, actualmente, en el Liverpool. Ahora es un jugador internacional y creo que ha progresado mucho. Es normal. Era muy joven cuando estuvo aquí y ha mejorado mucho desde entonces. Pero no es el momento de hablar de los jugadores del Liverpool».
De las dificultades en París al éxito en Anfield
El camino del delantero de vuelta a la cima incluyó una cesión exitosa y un traspaso definitivo al Eintracht de Fráncfort, antes de que el Liverpool cerrara un acuerdo multimillonario por valor de 95 millones de euros el verano pasado. Ahora, las estadísticas del jugador sugieren que el PSG tiene todo el derecho a mostrarse cauteloso.
Aunque ha marcado 11 goles en la máxima categoría inglesa, solo ha sumado tres en la Liga de Campeones, incluido un gol contra su antiguo equipo, el Eintracht de Fráncfort. El francés esperará tener un efecto similar cuando se presente en la capital de su país esta semana.
- AFP
El Liverpool se enfrenta a una dura prueba en París
El Ekitike y el Liverpool llegan al partido contra los actuales campeones de Europa atravesando una mala racha. Han perdido dos partidos consecutivos: cayeron derrotados ante el Brighton a finales de marzo y, tras el parón internacional, sufrieron una humillante derrota por 4-0 ante el Manchester City en la FA Cup.
El PSG, por su parte, llega a este partido tras haber ganado cuatro partidos consecutivos y cuenta con la ventaja añadida de no tener que disputar ningún partido de la Ligue 1 entre los dos partidos de la eliminatoria de la Liga de Campeones, ya que las autoridades futbolísticas francesas le han concedido el fin de semana libre.