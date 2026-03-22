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Luis Enrique elogia a Dro Fernández después de que el jugador de 18 años marcara su primer gol con el PSG desde que llegó procedente del Barcelona
El PSG recupera el liderato de la Ligue 1
El actual campeón superó al Lens y recuperó el primer puesto en la clasificación de la liga tras una contundente victoria por 4-0 a domicilio. Fernández, que fichó por el gigante francés en enero, disputaba su sexto partido de liga. Después de que Nuno Mendes abriera el marcador desde el punto de penalti y Desire Doue duplicara la ventaja, el joven anotó el tercero antes de que Warren Zaire-Emery sentenciara la victoria. El delantero está encontrando por fin su sitio en Francia tras un comienzo de temporada complicado.
- AFP
Luis Enrique elogia a la joven estrella
En declaraciones a Ligue 1+, el entrenador expresó su satisfacción por la rotación de la plantilla y por el hito alcanzado por el delantero. Dijo: «Ha sido difícil. Cada vez que jugamos aquí, son partidos complicados. Hoy hemos estado muy precisos. Es difícil jugar después de la Champions, donde es normal estar emocionado. El Lens sigue presionando y para nosotros era obligatorio ganar. Hay muchos jugadores que no juegan mucho pero que han aprovechado la oportunidad, como Beraldo y Dro. Estoy contento. ¿La alegría por el gol de Dro? A los 18 años, marcar tu primer gol es importante. Estoy muy contento. Este tipo de victoria refuerza los lazos del equipo. Es el momento clave, el más importante, porque es el momento de materializarlo con trofeos. Es el último parón internacional antes del Mundial, pero como equipo, la vuelta será importante. Esperaré a ver cómo regresan los jugadores».
Fernández se pronuncia tras marcar un gol
Antes de poner rumbo a la capital francesa, el joven disputó cinco partidos con el primer equipo del Barcelona, en los que dio una asistencia. Desde su fichaje en el mercado de invierno, ha disputado siete partidos en todas las competiciones con su nuevo club. El gol marcado contra el Niza supone su primer tanto con su nuevo equipo, y el número 100 del PSG esta temporada, lo que augura un futuro prometedor para el joven español.
Tras el partido, declaró a Ligue 1+: «El entrenador me ha demostrado su confianza, estoy contento de haber marcado este gol. No sabía que era nuestro gol número 100 de la temporada, es un honor para mí. Estoy contento de haber ayudado al equipo y de haber marcado, eso es aún mejor».
- AFP
¿Qué le depara el futuro al PSG?
El PSG ocupa actualmente el primer puesto de la clasificación con 60 puntos en 26 partidos, con una ventaja crucial de un punto y un partido menos que el Lens, segundo clasificado. Tras el parón internacional, recibirá al Toulouse el 3 de abril antes de centrar su atención en la competición europea. Les espera un partido crucial de cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, ya que recibirán al Liverpool, uno de los grandes del fútbol inglés, en la capital francesa el 8 de abril. Tres días después viajarán para enfrentarse al Lens, su rival por el título, en un duelo por el liderato de la liga, antes de desplazarse a Anfield para disputar el partido de vuelta.
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