Luis Enrique elogia a Dro Fernández después de que el jugador de 18 años marcara su primer gol con el PSG desde que llegó procedente del Barcelona

Antes de poner rumbo a la capital francesa, el joven disputó cinco partidos con el primer equipo del Barcelona, en los que dio una asistencia. Desde su fichaje en el mercado de invierno, ha disputado siete partidos en todas las competiciones con su nuevo club. El gol marcado contra el Niza supone su primer tanto con su nuevo equipo, y el número 100 del PSG esta temporada, lo que augura un futuro prometedor para el joven español.

Tras el partido, declaró a Ligue 1+: «El entrenador me ha demostrado su confianza, estoy contento de haber marcado este gol. No sabía que era nuestro gol número 100 de la temporada, es un honor para mí. Estoy contento de haber ayudado al equipo y de haber marcado, eso es aún mejor».