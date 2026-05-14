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Luis Enrique disfruta de la victoria en la Ligue 1, la «más sabrosa» de su etapa en el PSG, tras una «temporada extraña»
Mantener el toque mágico
La victoria asegura que Luis Enrique mantenga su pleno de triunfos en París: tres temporadas, tres títulos de liga. Para el español, pese al dominio del club, este último logro pesa más que los anteriores.
Antes del decisivo partido del miércoles, Luis Enrique ya daba el título por seguro “al 99,9 %”. El PSG aventajaba en seis puntos al Lens a falta de dos jornadas y contaba con una diferencia de goles de +15. Pese a la formalidad del 2-0, el técnico celebró con intensidad un título que le exigió más que los anteriores.
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Una victoria «sabrosa» para Luis Enrique
Luis Enrique admitió que la calma externa no refleja la complejidad interna de la temporada. En rueda de prensa, reconoció que resistir la presión de un Lens combativo hace de este título un testimonio del carácter y la capacidad de la plantilla ante un margen de error reducido. «Es el más sabroso de los tres títulos de liga que hemos ganado. El Lens ha hecho un gran trabajo», afirmó.
Cómo afrontar una temporada «extraña»
Al repasar los obstáculos que afrontó su plantilla, Luis Enrique admitió que el camino hacia la gloria no fue fácil. Con un calendario apretado y una lista de lesionados en crecimiento, el PSG recurrió a su profundidad para mantenerse en lo más alto del fútbol francés.
«Fue difícil para nosotros. También hemos tenido una temporada extraña. Hemos tenido lesiones, como la mayoría de los equipos, pero además tuvimos muy pocas vacaciones el verano pasado. Fue difícil de gestionar», añadió.
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La prueba más dura hasta ahora
Desde la llegada de Luis Enrique, esta es la temporada en la que el PSG ha tenido más competencia por el título de la Ligue 1. En su primera campaña, el equipo terminó nueve puntos por encima del AS Mónaco. La temporada pasada, la ventaja fue de 19 puntos sobre el Olympique de Marsella.
Ahora, aunque el PSG saca nueve puntos al Lens, este le ha presionado más que el Mónaco hace dos años y mantiene vivas sus opciones hasta la penúltima jornada. El PSG aspira al doblete y defenderá su título de la Liga de Campeones contra el Arsenal el 26 de mayo.