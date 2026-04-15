La búsqueda del United de un entrenador de élite se ha topado con un gran obstáculo, ya que Enrique está a punto de renovar su contrato con el París Saint-Germain. El técnico de 55 años se ha convertido en el entrenador más codiciado del fútbol mundial y, según The Telegraph, las negociaciones en la capital francesa han avanzado tan positivamente que su salida parece ahora imposible. El United, que seguía su situación, deberá buscar otro técnico capaz de competir con los mejores de Europa.

El español se ha adaptado a la Ligue 1 y, aunque antes deseaba probar la Premier, su éxito en París ha reforzado su lealtad. Tras ganar la Liga de Campeones la pasada temporada y brillar de nuevo este año, la directiva del PSG ha actuado rápido para retenerlo. Para el United, que lo veía como clave para recuperar su gloria, la noticia supone un revés en su planificación a largo plazo.