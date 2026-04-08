Luis Díaz insiste en que dejar el Liverpool para fichar por el Bayern de Múnich fue «la decisión acertada» tras la gran victoria en la Liga de Campeones ante el Real Madrid

Tras haberse adaptado a la perfección a la vida en el Allianz Arena, con 23 goles y 18 asistencias esta temporada, Díaz considera que su fichaje por el equipo alemán ha llevado su carrera a un nuevo nivel. Atribuye su capacidad para rendir bajo presión en los escenarios más importantes a la claridad táctica y al fuerte vínculo que existe dentro de la plantilla.

Reflexionando sobre su fichaje y su estado físico actual, Díaz declaró a ESPN: «Decidir fichar por el Bayern fue la elección correcta. Estoy muy contento y disfruto de cada partido. Me siento genial, estoy en buena forma y eso significa que estoy listo para ayudar al equipo. Tenemos un plan claro, somos un grupo muy unido y eso se nota en el campo».