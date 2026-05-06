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Luis Diaz Bayern Munich GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¿Luis Díaz al Balón de Oro? El fichaje estrella de la temporada en Europa tiene el pedigrí necesario para llevar al Bayern de Múnich a la gloria en la Liga de Campeones y para llevar a Colombia hasta las últimas fases del Mundial

Opinion
Bayern Múnich
L. Diaz
Liga de Campeones
Bundesliga
Colombia
FEATURES
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain

En el minuto 44 del partido de la Bundesliga entre Bayern Múnich y St. Pauli, el 29 de noviembre, Luis Díaz cayó al suelo dentro del área. Aun así, pese a perder el equilibrio, mantuvo el control del balón, lo levantó y se lo cedió a Joshua Kimmich, que marcó. Una jugada de gran habilidad, pero el técnico del Bayern, Vincent Kompany, no se sorprendió.

Tres semanas antes, en el 2-2 ante el Unión de Berlín, Díaz mantuvo en juego un pase largo con una entrada deslizante, se levantó y marcó de disparo potente desde un ángulo cerrado. Kompany ya estaba acostumbrado a lo inesperado del colombiano.

«Lucho tiene una creatividad caótica», comentó el gigante belga. «Siempre hace algo en medio del caos.

Como defensa, siempre me ha resultado incómodo jugar contra este tipo de jugadores porque nunca sabes si tienes el balón bajo control o si lo tiene él. Mantuvo la cabeza alta mientras estaba en el suelo y dio un gran pase. Hizo exactamente la misma jugada ayer en el entrenamiento. Es simplemente una cualidad suya».

Esa capacidad de crear algo de la nada es una de las razones por las que un jugador que Liverpool pensaba vender el verano pasado es ahora candidato legítimo al Balón de Oro.

  • FC Bayern München Present New Signing Luis DiazGetty Images Sport

    El fichaje ganga del Bayern

    Durante un debate reciente en TNT Sports sobre los posibles sustitutos de Mohamed Salah en el Liverpool, Steven Gerrard admitió que el primer nombre de su lista sería Michael Olise. Luego añadió: «¿Sabes qué? ¡Tampoco me importaría que volviera Díaz!».

    Sin embargo, el club tiene aún menos opciones de repatriar a Díaz que de llegar a un acuerdo con el Bayern por Olise. Muchos olvidan que el extremo quería marcharse. El club no llegó ni de lejos a satisfacer sus exigencias salariales durante las negociaciones de renovación (un error indudable en retrospectiva), y ese punto muerto, sumado a una campaña de fichajes sin precedentes el pasado verano, hizo que su salida fuera inevitable tan pronto como el Bayern aceptó pagar la cifra que pedía Liverpool.

    Como dijo Arne Slot, había que hacer sacrificios, y el Liverpool consideró que los 75 millones de euros (66 millones de libras/88 millones de dólares) eran una buena suma por un delantero de 28 años. El problema para el equipo de fichajes de los Reds es que, mientras ninguno de sus costosos fichajes ha funcionado como se esperaba (Alexander Isak está lesionado, Florian Wirtz parece perdido y Hugo Ekitike tiene un futuro incierto tras romperse el tendón de Aquiles), Díaz ha resultado una ganga para el Bayern.

    «Lucho aporta mucho al equipo», dijo Kompany tras ver a Díaz humillar al Atalanta en octavos de la Champions. «Sabe regatear, crear, rematar y tiene gran mentalidad. Solo se puede felicitar al club por fichar a un jugador así».

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  • «A la perfección»

    Sin embargo, otro aspecto que se ha pasado por alto del fichaje de Díaz por el Múnich es que no era el objetivo número uno del Bayern. Bradley Barcola, Nico Williams y Rafael Leão le precedían en la lista de deseos del equipo bávaro.

    Cuando se confirmó que los tres eran inalcanzables, el Bayern se centró en Díaz. Necesitaban un extremo tras la salida de Leroy Sané y la posible marcha de Kingsley Coman, así que hicieron lo necesario para ficharlo.

    Aunque el traspaso y el salario del exdelantero del Oporto (14 millones de euros brutos) llamaron la atención en Múnich, Max Eberl defendió la operación.

    «Estábamos convencidos de que Luis encajaría a la perfección», declaró el director deportivo, «y no solo por sus goles y asistencias, sino también por su actitud e intensidad». Díaz no tardó en justificar la confianza del Bayern.

  • FC Bayern München Training SessionGetty Images Sport

    Predicar con el ejemplo

    Kompany reveló que Díaz llegó al primer entrenamiento del Bayern en mejor forma física y mental que sus compañeros, aún recuperándose del Mundial de Clubes. El atacante empezó con buen pie: marcó en su debut (2-1 al Stuttgart en la Supercopa de Alemania) y luego en sus tres primeros partidos de Bundesliga.

    El versátil delantero marcó en su debut, en la victoria por 2-1 sobre el Stuttgart en la Supercopa Franz-Beckenbauer, y luego anotó en cada uno de sus tres primeros partidos de Bundesliga. Lo que más impresionó al icono del Bayern Philipp Lahm fue su trabajo: el recién llegado impuso de inmediato una presión que sus compañeros debieron seguir.

    «Lo que hace especial a Díaz es que también es un trabajador», declaró el exinternacional alemán a la AFP. «Tienes futbolistas brillantes en tus filas, lo cual siempre es importante. Pero también hay que trabajar. Eso le distingue de una manera increíble. Trabaja en ambos sentidos: en ataque, pero también en defensa».

  • «Máquina»

    Kompany no podía esperar un mejor refuerzo para su ataque. El entrenador siempre quiso «un equipo con la fuerza de un huracán: que trabajara en equipo, estuviera unido, se apoyara mutuamente y se divirtiera. Hay que tener hambre de victoria tanto si se gana, se pierde o se empata, tanto si hace sol como si llueve o nieva».

    Díaz resultó el torbellino que esperaba: un huracán en la cancha y un personaje pintoresco fuera de ella. Slot lo echará de menos, pues siempre llegaba sonriendo al entrenamiento, lloviendo o haciendo sol.

    «Tiene una energía increíble», afirmó Kompany tras verle marcar un hat-trick y provocar dos penaltis en la goleada 5-1 al Hoffenheim en febrero. «A veces hay momentos difíciles, pero él pone la misma intensidad en los entrenamientos de los lunes. Eso nos ha ayudado mucho esta temporada. Lucho es una máquina».

  • Jugador de alto nivel

    No extraña que Díaz ya haya marcado más goles en la liga esta temporada que nunca antes en su carrera. Después de todo, juega en el equipo más dominante del fútbol alemán.

    Sin embargo, no hay duda de que Díaz ha elevado su nivel desde su llegada a Múnich, como demuestran sus siete goles en los últimos nueve partidos de Liga de Campeones. De hecho, se le puede considerar la mayor amenaza para las aspiraciones del París Saint-Germain de retener su título continental en el partido de vuelta de semifinales del miércoles en el Allianz Arena.

    Tras eliminar al Real Madrid en cuartos, confía en volver a decidir contra el PSG, al que ya le ha marcado tres veces esta temporada. Su gol en el 4-5 de la ida demostró que Díaz brilla en los grandes duelos.

  • Candidato al Balón de Oro

    A pesar del revuelo en torno al Balón de Oro que rodea a Harry Kane y Michael Olise, Díaz podría convertirse en el candidato del Bayern si el equipo gana la Liga de Campeones, pues suele brillar cuando más se le necesita.

    Es cierto que Kane y Olise pueden llegar lejos en el Mundial con Inglaterra y Francia, pero Colombia, con el apoyo de su afición en Estados Unidos y México, también aspira a superar la fase de grupos y, quizá, a Portugal.

    Díaz es el talismán de su país —solo Lionel Messi marcó más goles en la fase de clasificación de la CONMEBOL— y, aunque Los Cafeteros quizá no pasen de cuartos, no sorprendería que el jugador de 29 años repitiera la campaña mágica con la que James Rodríguez encantó al mundo en Brasil 2014. Las condiciones le favorecen y, en este momento, Díaz vive su mejor etapa.

    Aun así, las apuestas favorecen a un campeón del mundo, aunque Díaz ya ha demostrado ser un fichaje estelar y, como Kompany comprueba cada partido, sorprender es solo una de sus virtudes.

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