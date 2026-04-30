Luis de la Fuente sugiere que Lamine Yamal podría ser un suplente clave para España en el Mundial 2026, mientras el jugador del Barcelona se recupera de su lesión

La afición del Barcelona lamenta la baja de Yamal para el final de La Liga, pero ya se habla de su posible regreso con la selección española. Se espera que esté listo para el Mundial, aunque España prefiere no apresurarse.

Según Sport, Luis de la Fuente admitió en un acto reciente que el jugador de 18 años podría ser más útil en minutos puntuales que jugando partidos completos en la primera fase. El medio español indica que Yamal se iría incorporando poco a poco en la fase de grupos, con la idea de que regrese al once solo en los eliminatorias.