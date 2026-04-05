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Lucy Bronze y el Chelsea «no ponen excusas» por su decepcionante defensa del título de la WSL, mientras la leyenda de las Lionesses pone su mirada en otro trofeo
Decepción en Europa y preocupaciones médicas
La decepción que supone quedar eliminadas de la Liga de Campeones femenina suele dejar una sombra persistente, pero Lucy ya tiene la mirada puesta en el próximo reto. Dado que la lucha por el título de la Superliga femenina se está revelando una tarea ardua, la atención se ha desplazado claramente hacia el éxito en la copa nacional para salvar la temporada.
Bronze, una ganadora en serie que llegó al Chelsea con un palmarés repleto de trofeos, insiste en que al equipo aún le queda mucho por lo que luchar. «Tenemos un partido de la FA Cup el lunes, somos las actuales campeonas», dijo Bronze. «Queremos llegar a Wembley, queremos llegar a la final. Queremos ganar otro trofeo esta temporada».
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No hay excusas a pesar de la plaga de lesiones
El equipo de Sonia Bompastor se ha visto muy afectado por problemas físicos esta temporada, ya que ha perdido a jugadoras clave en momentos decisivos. Sin embargo, Bronze se niega a utilizar la enfermería como excusa para justificar los resultados, y destaca que la profundidad de la plantilla del Kingsmeadow sigue estando entre las mejores del fútbol mundial.
Al referirse a los problemas físicos, Bronze declaró: «Ha sido difícil, pero así es el fútbol. El año pasado teníamos más jugadoras en forma y ganamos el triplete (nacional), pero esta temporada nos faltan jugadoras y seguimos adelante. Siempre sacamos a nuestro mejor once al campo, todas ellas internacionales, así que no ponemos excusas por las bajas ni por la falta de jugadoras disponibles».
La regularidad es clave en la reñida lucha por la WSL
La trayectoria de la temporada del Chelsea ha estado marcada por altibajos, lo que contrasta radicalmente con el dominio implacable de años anteriores bajo la dirección de Emma Hayes. Bronze cree que la plantilla debe recuperar su fortaleza mental para asegurarse un puesto entre los tres primeros y garantizar que la Champions League vuelva al oeste de Londres el año que viene.
Explicó la filosofía necesaria para afrontar los últimos meses: «Hablamos de diferentes fases de la temporada. El hecho de que empieces bien no significa que vayas a terminar bien, y viceversa. Hay que ser constante a lo largo de toda la temporada. Hemos hecho todo lo posible por conseguirlo; hemos pasado por momentos difíciles en las últimas semanas, pero hemos salido de ellos sin que nos haya ido tan mal en cuanto al rendimiento y manteniéndonos unidas como equipo».
- AFP
Con la mirada puesta en el objetivo contra el Tottenham
El primer obstáculo para los Blues es el enfrentamiento de cuartos de final de la FA Cup contra su rival londinense, el Tottenham. Con la final en Wembley como gran aliciente, lo que está en juego no podría ser mayor para un grupo de jugadores acostumbrados a visitar con frecuencia el estadio nacional.
Bronze concluyó describiendo los múltiples frentes en los que el Chelsea sigue luchando: «También tenemos que hacerlo bien en la liga, porque necesitamos clasificarnos para la Liga de Campeones del año que viene. La cosa está muy reñida y ha sido una temporada dura, pero aún tenemos mucho en lo que centrarnos y mucho por lo que luchar».