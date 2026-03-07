AFP
Lucy Bronze, «impresionada» por el último hito de Inglaterra, ya que la estrella de las Lionesses da prioridad a ganar trofeos antes que a batir el récord de Jill Scott
La jugadora de 34 años fue la más destacada en el City Ground, marcando un gran gol de cabeza y estrellando otro en el poste antes de dar la asistencia a Georgia Stanway para que duplicara la ventaja.
Tras debutar con la selección en 2013, Bronze superó a su íntima amiga Karen Carney en su 145.ª internacionalidad. Ahora solo la superan Fara Williams y Jill Scott en los libros de historia, una hazaña que le parecía casi imposible cuando comenzó su andadura con la camiseta blanca. A pesar de los elogios individuales que se acumulan, la estrella del Chelsea se apresuró a señalar que su longevidad se debe al deseo de alcanzar el éxito del equipo y no a la búsqueda de los récords de quienes la precedieron.
Reflexionando sobre este logro, Bronze admitió que nunca esperó alcanzar tales cotas. Tras el partido, declaró: «Nunca hubiera imaginado llegar siquiera a las 100 internacionalidades. Y mucho menos superar a alguien como Karen Carney, que para mí era una leyenda, alguien a quien admiré desde pequeña y uno de mis modelos a seguir. Y estar por detrás de Jill y Farah, mis antiguas compañeras de equipo y personas a las que he admirado a lo largo de mi carrera. El simple hecho de estar cerca de ellas es alucinante para mí».
En busca de la gloria por encima de los récords
La conversación derivó naturalmente hacia si Bronze tiene en mente el récord de Scott de 161 partidos internacionales. Sin embargo, la estrella del Chelsea se apresuró a descartar la idea de que juega para mejorar sus estadísticas personales, y se rió ante la sugerencia de que el récord es su principal motivación. Para Bronze, el objetivo sigue siendo añadir más trofeos a la vitrina, en lugar de contar apariciones.
Cuando se le preguntó si perseguiría las 161 apariciones de Jill Scott, se rió: «No, esa nunca ha sido mi intención. No se trata solo de perseguir partidos internacionales. Solo quiero ganar cosas para Inglaterra. El objetivo ahora es ir al Mundial y hacer todo lo posible para intentar ganarlo». Esta mentalidad de anteponer el equipo ha sido una característica distintiva de su carrera, durante la cual ha ganado numerosos títulos de liga y trofeos de la Liga de Campeones a nivel de clubes, además de su éxito en la Eurocopa 2022.
Luchando contra las lesiones
A pesar de su influyente actuación contra Islandia, en la que marcó su 22º gol internacional, Bronze reveló que aún se encuentra en proceso de recuperación. La defensa ha estado cuidando cuidadosamente su forma física tras sufrir una fractura de tibia durante la campaña de clasificación de Inglaterra para la Eurocopa 2025, demostrando una vez más su resistencia física. Agradeció a su equipo médico por mantenerla en el campo mientras trabaja para recuperar su mejor forma física.
Bronze explicó: «Probablemente no esté en mi mejor forma física, pero eso es algo en lo que todavía tengo que trabajar. Obviamente, ha sido difícil recuperarme de la fractura que sufrí en verano. No es una lesión fácil de superar. Pero sí, me tomo cada partido como viene, tengo una buena comunicación con mis entrenadores y el equipo físico, y siempre me gusta trabajar duro. Nunca doy por sentada ninguna sesión de entrenamiento, creo que las chicas te lo dirán. Cualquiera que entrene conmigo sabe que doy el 100 % cada día. Hago ejercicios extra en el gimnasio. Me encanta jugar al fútbol y me encanta representar a mi país. También tengo un cirujano de rodilla muy bueno, Andy Williams, que me ha ayudado a seguir adelante. No siempre ha sido fácil, pero me encanta y me esfuerzo cada día para dar lo mejor de mí misma».
Construyendo para el futuro
Mientras las Lionesses miran hacia el próximo ciclo de la Copa del Mundo, Bronze es consciente del talento que lucha por un puesto en el once inicial de Sarina Wiegman. Aunque sigue siendo la primera opción, destacó la versatilidad y la calidad del equipo, señalando a la capitana del Manchester United, Maya Le Tissier, como una alternativa capaz en su posición. Bronze insiste en que, mientras siga rindiendo, estará encantada de liderar el camino para la próxima generación.
Al hablar de la profundidad de la plantilla, añadió: «Tenemos muchas buenas jugadoras. Maya lo hizo muy bien allí, sé que no es su posición, pero aún así juega muy bien allí. Tenemos jugadoras muy buenas en todas las posiciones. No importa la edad que tengas ni cuántos partidos hayas jugado, seas mayor o joven. Simplemente estoy feliz de seguir dando lo mejor de mí misma, y si soy lo suficientemente buena para jugar con Inglaterra y Sarina me elige, entonces estoy disponible».
