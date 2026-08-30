A pesar de las ausencias, Spalletti no tardó en defender la actuación de su equipo frente a las insinuaciones de que el rendimiento estuvo por debajo de lo esperado. El técnico expresó su satisfacción por la presión sostenida que ejerció su equipo, aunque el último pase o la definición no siempre fueron precisos en los compases iniciales. Para el exentrenador del Napoli, la disciplina táctica mostrada por sus jugadores fue la conclusión más alentadora de la noche.

“También me gustó mucho la primera parte. Es cierto que no conseguimos crear el espacio para buscar los disparos a puerta, con los movimientos alrededor del área, que estuvimos un poco caóticos con 20 centros. Hubo una gran parada de Guglielmo Vicario, porque oí a gente decir que el resultado estaba en duda y que la Juventus fue decepcionante, pero ese cabezazo fue la única ocasión que tuvo el Parma", explicó Spalletti.

"Jugamos un partido muy serio, con intención y calidad. Estaría contento de seguir así; el problema es que no fuimos lo bastante precisos como para generar más problemas".