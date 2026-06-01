Martínez cree que lo que distingue al emblemático delantero es su motivación interna. A diferencia de otros que se centran en lo físico, el exseleccionador de Bélgica destaca la mentalidad del jugador del Al-Nassr, clave para desafiar el paso del tiempo. Martínez asegura que el deseo de mejora de Ronaldo nunca desaparece, pese a sus numerosos trofeos.

En El Larguero, Martínez afirmó: «Hemos concluido que Cristiano no juega por un título en concreto. Su secreto no es lo que come, es su hambre. Gane lo que gane, al día siguiente quiere mejorar. Esa meta le da longevidad. He visto a muchos jugadores que, tras ganar la Champions o el Balón de Oro, pierden las ganas».