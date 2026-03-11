Luca Toni: «Los delanteros deben quedarse en el área, no hacer centros»

Luca Toni da su opinión sobre la Serie A y, en particular, sobre la clasificación de goleadores que, tras las primeras 28 jornadas, solo cuenta con un jugador (el argentino Lautaro Martínez, del Inter) con más de diez goles, concretamente 14.

El exdelantero de la selección italiana (que a lo largo de su carrera ha vestido las camisetas del Modena, Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani, Treviso, Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina, Bayern de Múnich, Roma, Génova, Juventus, Al-Nasr y Verona, marcando más de 300 goles como profesional) declaró en un podcast con Giamapolo Pazzini: «¿A dónde van los delanteros que van a todas partes menos al área de penalti? No van al área, van por ahí. Si eres un delantero centro, ¿puedes ir a centrar? En mi opinión, no, aunque no soy entrenador de la Serie A. Si yo fuera delantero, nunca iría a centrar. Diría: perdona, entrenador, hemos cometido un pequeño error, quizá sea mejor que me quede en el área».