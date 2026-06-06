Luc de Fougerolles gana protagonismo, mientras el bajo rendimiento de Cyle Larin agrava las preocupaciones en ataque. Ganadores y perdedores de los amistosos de Canadá previos al Mundial

MONTREAL -- Tras el 1-1 de Canadá ante Irlanda, Jesse Marsch rehusó el pesimismo.

El seleccionador canadiense, habitualmente optimista pero exigente, midió sus palabras tras el último amistoso previo al Mundial.

«Voy a ser positivo», declaró a los periodistas en Montreal. «No estoy aquí para responder a un montón de preguntas negativas, pero si me hacéis preguntas negativas, simplemente pasaré a la siguiente. Este grupo es muy fuerte; están muy comprometidos, en forma y listos para darlo todo... así que sí, tenemos que marcar algunos goles, pero lo haremos».

Sus palabras quizá frustraron a algunos: Canadá acababa de empatar contra una Irlanda mermada y sus problemas ofensivos eran evidentes. Pero Marsch también fue mesurado; a pocos días del debut mundialista, mostrar pánico no tenía sentido.

Antes, habían vencido 2-0 a Uzbekistán, equipo clasificado al Mundial, ante más de 43 000 espectadores en Edmonton bajo lluvia torrencial, y luego igualaron con Irlanda en un Stade Saputo lleno en Montreal.

Tras sentir el apoyo de las multitudes y probar a varios jugadores, el equipo afina detalles antes de debutar en el Grupo B contra Bosnia y Herzegovina, Suiza y Catar.

El grupo no muestra preocupación ni exceso de euforia; predomina la concentración. Tras dos semanas de trabajo físico y adaptación al calor, los próximos días se centrarán en la táctica, las jugadas a balón parado y el análisis de los detalles que pueden decidir los partidos.

«Con esta oportunidad en este momento», dijo Marsch, «nuestro principal objetivo es aprovecharla con buenas actuaciones, victorias y éxitos, y queremos dar a nuestro país algo de lo que estar realmente orgullosos».

Con los amistosos finalizados, GOAL repasa quiénes han sido los ganadores y perdedores de la preparación canadiense.