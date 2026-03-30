Louis Saha insta al Manchester United a fichar a la «apasionante» estrella del Tottenham para dar un «salto cualitativo»

Saha cree que la actual plantilla del United carece del perfil físico específico necesario para competir al más alto nivel en el fútbol europeo. Aunque las incorporaciones del club han sido acertadas últimamente, el exdelantero insiste en que sustituir a Casemiro, que se marcha, por un jugador más atlético es la tarea más urgente a la que se enfrenta el equipo de fichajes este verano.

En declaraciones a Ozoon, Saha afirmó: «El centro del campo es una prioridad para el Manchester United en el mercado de fichajes, especialmente si no retenemos a Casemiro, pero aún así necesitamos más capacidad atlética en el centro del campo.

«Necesitamos a alguien que dé la sensación de que va a ser dominante, prácticamente en todo el campo; necesitamos un estilo similar al de Declan Rice, un perfil que pueda aportar mucho y que también domine físicamente.

«También me gustaría ver a un nuevo delantero en el club; Benjamin Sesko es un jugador de primer nivel con un gran potencial, pero necesitamos otro tipo de delantero. Esas son las dos posiciones en las que me centraría.

«Tenemos jugadores en las zonas de ataque y en las bandas; en defensa tenemos muchas opciones, pero Micky van de Ven sería un fichaje emocionante si estuviera disponible; es el tipo de jugador que puede ayudar al United a dar un salto de calidad».