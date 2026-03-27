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Los sueños de Gales y la República de Irlanda de clasificarse para el Mundial se esfumaron tras sufrir unas dolorosas derrotas en la tanda de penaltis de las semifinales de la repesca
Gales, sorprendida por el empate de Dzeko en los últimos minutos
Gales sufrió una dolorosa derrota en la repesca del Mundial, ya que Bosnia y Herzegovina se impuso por 4-2 en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 en Cardiff. Fue una cruel repetición de la eliminación de Gales en la repesca de la Eurocopa 2024, ya que los penaltis volvieron a ser su perdición en una noche que prometía tanto. Los Dragones estuvieron a solo cuatro minutos de sellar una final de la repesca en casa contra Italia, pero la veteranía de Edin Dzeko resultó ser su perdición.
Daniel James había encendido el Cardiff City Stadium poco después del descanso, con un remate certero que superó a Nikola Vasilj tras aprovechar un pase atrás erróneo. Gales tuvo varias ocasiones para doblar su ventaja, con un disparo de Harry Wilson al poste y otro de James que Tarik Muharemovic desvió al larguero. Sin embargo, Dzeko, que acaba de cumplir 40 años, se elevó por encima de todos para rematar de cabeza un córner en el minuto 86 y empatar el partido, llevando el encuentro a la prórroga.
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Desesperación por el penalti para los Dragones de Bellamy
A pesar de su buen rendimiento durante los 30 minutos de prórroga, Gales no logró marcar el gol de la victoria. La tanda de penaltis comenzó con buen pie, cuando Karl Darlow detuvo el lanzamiento de Ermedin Demirovic, pero el impulso cambió rápidamente. Brennan Johnson envió su disparo por encima del larguero y, a continuación, Vasilj desvió el intento de Neco Williams. Kerim Alajbegovic se adelantó para marcar el penalti decisivo, dejando al público local en un silencio atónito.
Irlanda pierde su ventaja en Praga
La República de Irlanda sufrió una eliminación igualmente dolorosa en Praga, al caer por 4-3 en la tanda de penaltis ante Chequia tras empatar 2-2. Los hombres de Heimir Hallgrímsson habían tenido un comienzo de ensueño, colocándose con una ventaja de 2-0 en los primeros 23 minutos. Troy Parrott, que había sido el héroe en partidos anteriores, transformó un penalti en el minuto 19, antes de que un gol en propia puerta de Matej Kovar duplicara la ventaja de los visitantes.
Sin embargo, los locales remontaron. Patrik Schick recortó distancias desde el punto de penalti antes del descanso, tras un disparo de Jayson Molumby que dio en el poste. Irlanda defendió heroicamente durante la mayor parte de la segunda parte, pero, al igual que Gales, encajó un gol en el minuto 86. Ladislav Krejci superó a Caoimhin Kelleher con un potente cabezazo para forzar la prórroga, en la que Irlanda también perdió a Sammie Szmodics por una preocupante lesión que obligó a sacarlo del campo en camilla.
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Los checos, con su juego clínico, sellan el destino de Irlanda
En la tanda de penaltis posterior, la presión se hizo notar entre los lanzadores irlandeses en el Fortuna Arena. Kovar detuvo los lanzamientos de Finn Azaz y Alan Browne, redimiéndose así tras el gol en propia puerta que había marcado anteriormente. Jan Kliment mantuvo la calma y transformó el penalti decisivo, asegurando así el pase de la República Checa a la final contra Dinamarca, mientras que Irlanda sigue esperando su primera participación en un Mundial desde 2002.