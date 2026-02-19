(C)Getty Images
¡Los Spurs pierden millones! Un patrocinador de larga trayectoria rescinde su acuerdo con el club del norte de Londres ante el temor de que descienda de categoría
Los Spurs sufren un duro golpe al rescindir un importante patrocinador su acuerdo con el club.
Según informa The Telegraph, los Spurs han recibido un nuevo golpe en una temporada tumultuosa, ya que uno de sus patrocinadores más antiguos ha decidido romper su relación con el club al final de la campaña, a medida que se hace cada vez más evidente el daño causado por la posible lucha por el descenso de la Premier League.
El patrocinador, cuyo nombre no ha sido revelado, ha informado al club de que su colaboración terminará al final de la temporada 2025/26, independientemente de la división en la que se encuentre el Tottenham, y se cree que varios factores han sido determinantes en la ruptura de la relación con la conocida empresa. Se cree que el acuerdo ha reportado al Tottenham millones de libras a lo largo de varios años.
Fuentes cercanas han señalado como factor clave la decisión del Tottenham de sacrificar efectivamente la Premier League bajo la dirección de Ange Postecoglou la temporada pasada, a pesar de conocer la lucrativa naturaleza de las finanzas disponibles. A los patrocinadores les preocupa que una segunda temporada decepcionante a nivel nacional pueda convertirse en una tendencia constante en los próximos años, a menos que el nuevo entrenador interino, Igor Tudor, pueda cambiar el rumbo, y consideraron «inaceptable» el 17.º puesto de la temporada pasada.
Los problemas sobre el terreno de juego, en el centro de la creciente crisis de patrocinio
Una fuente declaró a The Telegraph: «El club no ha dado ninguna explicación ni ha reconocido los problemas de rendimiento en la liga nacional. En cambio, sus mensajes se han centrado en la Europa League, que no es el nivel de competición que los patrocinadores globales esperan de un club denominado "de élite"».
El creciente desencanto de los aficionados locales, que ha provocado asientos vacíos y un ambiente tóxico en el Tottenham Hotspur Stadium los días de partido, también se cita como un factor, y una fuente afirma: «¿Quién quiere estar asociado a un club que no gusta a sus propios aficionados y nadie quiere entretener a sus clientes en un estadio que no está lleno y donde la gente está enfadada? Esa es la realidad».
Es una realidad preocupante para los patrocinadores que su marca se muestre dentro de un estadio medio vacío y con un ambiente poco agradable. Según se informa, los patrocinadores del Tottenham creen que el descenso en el número de asistentes y la satisfacción de los aficionados están afectando al valor percibido de sus acuerdos de patrocinio.
Además, los Spurs han demostrado que están por detrás de sus rivales del «big six» en cuanto a capacidad de atracción para fichajes de alto perfil, ya que jugadores como Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White y Antoine Semenyo, todos ellos fichados por el Arsenal, han rechazado al equipo del norte de Londres en las dos últimas ventanas de fichajes. La salida de Daniel Levy también se considera negativa por parte de los patrocinadores, que se sentían muy respetados por el antiguo presidente y, en ocasiones, se han visto sorprendentemente excluidos por la nueva estructura directiva.
La pérdida de otros acuerdos de patrocinio podría seguir el mismo camino.
Los Spurs podrían perder más acuerdos de patrocinio antes de que termine la temporada, ya que, según se informa, muchos de ellos incluyen cláusulas de rescisión.
Una fuente declaró a The Telegraph: «Incluso en los casos en que los acuerdos parecen ser asociaciones a largo plazo o plurianuales, suelen incluir cláusulas de rescisión o salida que no se basan únicamente en el descenso o la clasificación europea. Algunos incluso podrían tener derecho a renegociar sus acuerdos al final de cada año contractual.
Por eso algunos patrocinadores ya están analizando la situación y tomando decisiones, sobre todo viendo cómo termina la temporada. Puede que no sea solo una empresa la que rescinda el contrato».
A principios de esta semana, un portavoz del Tottenham declaró: «No revelamos los términos comerciales de nuestros acuerdos con los socios, este enfoque de confidencialidad es habitual en la mayoría de los sectores».
Se acerca el momento de la verdad para los Spurs
Según siguen informando, aunque ya se ha confirmado que uno de los acuerdos de patrocinio de los Spurs ha llegado a su fin, otra empresa también ve cómo su acuerdo con los Lilywhites concluye al final de la temporada y aún no ha negociado su renovación. Se cree que otra empresa también está «considerando sus opciones», y muchos de los acuerdos restantes incluyen lucrativas bonificaciones basadas en la clasificación para competiciones europeas, que parece casi seguro que no se conseguirán.
La realidad parece ser que, hasta que las cosas mejoren para los Spurs en la Premier League, los problemas fuera del campo no harán más que multiplicarse.
