¡Los Spurs pierden millones! Un patrocinador de larga trayectoria rescinde su acuerdo con el club del norte de Londres ante el temor de que descienda de categoría

Una fuente declaró a The Telegraph: «El club no ha dado ninguna explicación ni ha reconocido los problemas de rendimiento en la liga nacional. En cambio, sus mensajes se han centrado en la Europa League, que no es el nivel de competición que los patrocinadores globales esperan de un club denominado "de élite"».

El creciente desencanto de los aficionados locales, que ha provocado asientos vacíos y un ambiente tóxico en el Tottenham Hotspur Stadium los días de partido, también se cita como un factor, y una fuente afirma: «¿Quién quiere estar asociado a un club que no gusta a sus propios aficionados y nadie quiere entretener a sus clientes en un estadio que no está lleno y donde la gente está enfadada? Esa es la realidad».

Es una realidad preocupante para los patrocinadores que su marca se muestre dentro de un estadio medio vacío y con un ambiente poco agradable. Según se informa, los patrocinadores del Tottenham creen que el descenso en el número de asistentes y la satisfacción de los aficionados están afectando al valor percibido de sus acuerdos de patrocinio.

Además, los Spurs han demostrado que están por detrás de sus rivales del «big six» en cuanto a capacidad de atracción para fichajes de alto perfil, ya que jugadores como Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White y Antoine Semenyo, todos ellos fichados por el Arsenal, han rechazado al equipo del norte de Londres en las dos últimas ventanas de fichajes. La salida de Daniel Levy también se considera negativa por parte de los patrocinadores, que se sentían muy respetados por el antiguo presidente y, en ocasiones, se han visto sorprendentemente excluidos por la nueva estructura directiva.