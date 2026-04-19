Los rumores sobre el despido de Mikel Arteta son «muy irrespetuosos», pero si el Arsenal volviera a quedarse sin el título de la Premier League, habría «muchas preguntas que responder»

La tensión en el Arsenal ha aumentado tras una racha irregular que les ha hecho perder el liderato de la Premier League. La derrota 2-1 ante el Bournemouth ha llevado a muchos a cuestionar si Arteta es el técnico adecuado, sobre todo tras tres subcampeonatos consecutivos.

Sin embargo, Winterburn ha salido en defensa del entrenador, calificando de inapropiado el debate en torno al futuro de Arteta. En declaraciones a HFM X Arsenal, el técnico de 62 años fue claro: «Ni siquiera quiero plantearme esa idea, porque me parece muy irrespetuoso con Arteta y con el club».