Los retos de Andoni Iraola en el Liverpool: poner a Alexander Isak a rendir al máximo, convencer a Alisson para que se quede y decidir qué hacer con Florian Wirtz

Slot no fue el único responsable del retroceso de los Reds; quizá se le habría perdonado una temporada sin títulos si su equipo mostraba más intensidad. Pero el Liverpool se mostró frágil física y mentalmente casi todo el curso, así que no sorprendió que los aficionados se cansaran de ver a su equipo sufrir para marcar y mantener la portería a cero.
El director deportivo, Richard Hughes, ya lo fichó en 2023 para el Bournemouth y ahora le ha encargado enderezar un Liverpool a la deriva. El vasco realizó un trabajo sobresaliente con un presupuesto muy limitado en el Vitality Stadium y, tras perder a gran parte de su defensa el pasado verano, llevó a los Cherries a un histórico sexto puesto en la Premier League. Lograrlo jugando un fútbol ofensivo es la principal razón por la que Hughes confía en que Iraola puede cambiar la dinámica en Anfield.
No obstante, el español llega con varios desafíos por resolver antes del inicio de la Premier en agosto. A continuación, GOAL repasa los más urgentes: