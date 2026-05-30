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«Los queremos»: Gabriel y Eberechi Eze, «destrozados» por los penaltis fallados, pero Declan Rice sale en defensa de las estrellas del Arsenal tras la derrota en la final de la Liga de Campeones
Rice se moviliza en apoyo a las víctimas de los tiroteos
El Arsenal soñaba con su primer título europeo, pero cayó 4-3 en los penaltis ante el PSG en el Puskas Arena. En una final tensa, Eze falló su lanzamiento y, después, Gabriel envió el balón por encima del larguero, entregando al gigante francés su segundo trofeo consecutivo.
Tras el partido, Rice defendió a sus compañeros: «Estamos devastados. Fallar un penalti en una final de la Champions no es agradable. Pero los queremos. Estas cosas pasan en el fútbol. No serán los últimos en fallar. Sin ellos dos, no habríamos ganado la Premier. Es cruel, pero nos quedamos con lo positivo», declaró Rice a TNT Sports.
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Reflexiones tras una temporada maratoniana
La derrota puso fin a una agotadora temporada de 63 partidos para el equipo de Mikel Arteta, que a principios de este mes acabó con 22 años de espera para ganar la liga. Rice reconoció que, aunque perder duele, no se puede ignorar el gran progreso del equipo.
«Es devastador perder una final de la Champions League en los penaltis», admitió Rice. «Debemos poner en perspectiva lo lejos que hemos llegado como grupo. Ha sido una temporada increíble, nuestro 63.º partido. Lo dimos todo y llevamos el encuentro a los penaltis; es una lotería. Así es el fútbol: puedes ganar o perder desde los once metros. Algunos de los mejores equipos del mundo han perdido así. Esta noche nos tocó a nosotros. Ganamos juntos y perdemos juntos. Estoy muy orgulloso de estos chicos. ¡Qué temporada! Ha sido increíble. No tengo palabras para elogiar a todos lo suficiente. Obviamente, estoy destrozado, pero intento verlo con perspectiva. Volveremos».
El futuro sigue siendo prometedor para los hombres de Arteta.
A pesar del carácter «cruel» de la derrota, Rice ve clara la trayectoria del club. Bajo Arteta, el Arsenal pasó de cuartos a una final en poco tiempo. El centrocampista reveló que el técnico les mostró cariño y orgullo tras el partido y les pidió no dejar que una noche en Hungría definiera su camino.
«Las emociones y lo que está en juego son muy intensas. Es cruel. [Arteta] habló de lo mucho que nos quiere como grupo. De cómo hemos dado el 100 % en cada partido, con todo lo que se nos ha echado encima», explicó Rice. «Esto es solo el comienzo para nosotros. Superamos la línea de meta en la Premier League; esto habría sido un paso más, pero no pudo ser. Seguimos construyendo. Desde que llegué, pasamos de cuartos a semifinales y ahora a la final. Mantenemos la actitud positiva. Esto no nos define».
- AFP
El PSG se une al club de élite tras una histórica victoria en la tanda de penaltis
La final del sábado fue la primera de la Liga de Campeones que se definió en penaltis desde que el Real Madrid venció al Atlético hace una década. Con este triunfo, el PSG hizo historia al convertirse en el segundo equipo de la era moderna (desde 1992) que retiene el título y empata el triplete del Real Madrid entre 2016 y 2018. En total, el gigante francés es ahora el décimo club en la historia de la Copa de Europa, desde su creación en 1955, en lograr dos títulos consecutivos.