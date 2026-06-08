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«Los propietarios ven dólares»: advierten al Manchester United sobre una «ridícula» decisión acerca de Harry Maguire tras conocerse la postura de los Red Devils en el mercado de fichajes
Los Red Devils, dispuestos a dejar marchar a Maguire
Se ha advertido al Manchester United de que vender a Maguire sería una decisión «ridícula», pese a su postura cada vez más clara en materia de fichajes. Aunque el central renovó hace pocos meses hasta 2027, su futuro en el club no está garantizado. Según Football Insider, el club ahora aceptaría ofertas para renovar la plantilla.
El exjefe de ojeadores del United, Mick Brown, se muestra incrédulo: «El futuro de Harry Maguire no está garantizado. Si te fías de lo que se lee, se le ha ofrecido a un par de clubes y, por lo que he oído, no descartarían la posibilidad de dejarlo marchar. Para mí sería una decisión ridícula, y me sorprendería que se fuera, pero nunca se sabe lo que hará esta directiva».
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Motivos económicos detrás de la posible venta
La directiva quiere vender al defensa Maguire para obtener dinero y fichar nuevos jugadores. Aunque Maguire ha sido titular con Carrick y ha contribuido a consolidar al entrenador, la prioridad del club parece ser el balance económico, lo que preocupa por encima de la estabilidad que aportan los veteranos.
«Se nota la diferencia en el campo cuando Maguire juega; tiene un claro impacto en el equipo», añadió Brown. «El problema es que, a menudo, el club y los propietarios solo ven el dinero. Si llega una oferta por Maguire, pueden venderlo y usar ese dinero para fichar a otros jugadores». Se informa que el defensa ha sido ofrecido al Inter, campeón de la Serie A, para reforzar su defensa.
La decepción del Mundial se suma a la incertidumbre
La incertidumbre sobre el futuro de Maguire en el club llega tras un duro golpe en el ámbito internacional. Thomas Tuchel decidió dejar al veterano fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026, apostando por opciones más jóvenes como Levi Colwill y Marc Guehi. El defensa, recién recuperado de una lesión en el muslo, mostró su frustración en redes sociales al asegurar que estaba «conmocionado y destrozado» por quedarse fuera.
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Repercusiones en el futuro defensivo del United
Si la directiva del United lo vende, el vestuario de Carrick perderá un líder. Maguire ha sido clave en la formación de jóvenes como Leny Yoro y Ayden Heaven. Aunque el club busca reforzar la defensa, su salida podría frenar el crecimiento de las futuras estrellas de Carrington.
«Es un jugador con mucha experiencia que ayuda al desarrollo de gente como Leny Yoro y Ayden Heaven, que están empezando a despuntar», añadió Brown. «Creo que se le echaría mucho de menos si se le dejara marchar, y para mí sería una sorpresa, pero no lo descartan, así que podría suceder». La directiva tiene la última palabra en fichajes, así que la etapa de Maguire con los Red Devils podría acabar este verano.