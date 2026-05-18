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Los propietarios del Newcastle están dispuestos a vender su participación en el club de la Premier League para financiar los planes de construcción de un nuevo estadio
El PIF busca nuevas inversiones
Según Reuters, el fondo soberano negocia con inversores externos la venta de una participación minoritaria en el Newcastle United para obtener capital fresco. Emitir nuevas acciones a un inversor permitiría a los propietarios eludir algunas de las restricciones financieras de la Premier League.
Aunque el PIF mantendrá la mayoría, esta estrategia supone un cambio en la gestión financiera del club. Para aumentar la liquidez, el fondo estudia opciones como titulizar los ingresos comerciales del Newcastle, lo que permitiría seguir fichando con fuerza y mantener un modelo sostenible a largo plazo.
- AFP
El dilema del estadio de mil millones de libras
El director ejecutivo del Newcastle, David Hopkinson, confirmó a Reuters que el club está en una encrucijada histórica. Reformar el emblemático St James' Park costaría cientos de millones, mientras que un nuevo estadio de última generación superaría los 1.000 millones de libras (1.340 millones de dólares). Para financiarlo sin agotar el capital del PIF, se valoran opciones como emitir nuevas acciones a inversores externos o titulizar los futuros ingresos comerciales del club.
Este cambio llega mientras el PIF, que gestiona casi un billón de dólares en activos, afina su estrategia deportiva global. El fondo dejará de financiar LIV Golf en 2026, tras invertir 5.000 millones de dólares, y ahora prioriza la sostenibilidad financiera y el valor a largo plazo de sus activos. Contar con un “superestadio” se considera esencial para el club.
Apoyo a Eddie Howe
La posible venta de una participación busca dar al entrenador Eddie Howe los recursos para competir en lo más alto. Tras acabar undécimos en la Premier y fuera de Europa, el club quiere regresar a la Liga de Campeones. La inversión aumentará el presupuesto de fichajes para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.
A pesar del bajón de esta temporada, la directiva respalda el proyecto. Howe afirmó hace días que el PIF mantiene su compromiso. Además, ya se amplía el centro de entrenamiento con una inversión de varios millones que lo ampliará un 50 %.
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El cambio en la estrategia deportiva de Arabia Saudí
La búsqueda de inversión externa llega mientras el PIF reestructura su cartera deportiva. El fondo anunció que dejará de financiar LIV Golf tras la temporada 2026, después de inyectar más de 5000 millones de dólares desde 2022. Esto sugiere un enfoque más selectivo en activos de alto perfil para asegurar que el Newcastle siga siendo una inversión insignia y no un agujero en las finanzas.
Con Arabia Saudí preparando la Copa Mundial de la FIFA 2034, el fútbol sigue siendo clave en la estrategia Visión 2030. Bajo este régimen, los Magpies ya se han clasificado dos veces para la Liga de Campeones y ganaron la Copa de la Liga el año pasado.