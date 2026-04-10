Los principales candidatos para fichar a Andy Robertson, leyenda del Liverpool tras confirmarse su salida de Anfield, ya han surgido

El Tottenham es el favorito para fichar a Robertson cuando termine su contrato con el Liverpool. El club londinense prepara esta incorporación desde enero y ya habló con el jugador de 32 años durante el mercado invernal.

Aunque varios clubes europeos, como Atlético de Madrid, Nápoles y Juventus, siguen la situación, los Spurs son los favoritos, según The Athletic.

No obstante, cualquier acuerdo depende de que el club mantenga la categoría: ahora es 17.º, a un punto del descenso, con siete jornadas por jugar.