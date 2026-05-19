Los precios de reventa de las entradas para el Mundial siguen bajando, incluso para el primer partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos

Parte de la fluctuación de los precios se debe al mercado secundario, donde la reventa sube o baja según demanda, disponibilidad y momento. Esta volatilidad agrava las críticas al coste de las entradas del Mundial, pues los precios oficiales de la FIFA superan los fijados en el pliego original y doblan a los de ediciones pasadas. En las plataformas de reventa, los precios aún pueden variar mucho antes del torneo, sobre todo a medida que se ofrezcan más entradas o los vendedores bajen sus ofertas conforme se acerque el inicio.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha resaltado la elevada demanda y la existencia de distintas franjas de precio.

«Recibimos 500 millones de solicitudes de entradas», afirmó en el Congreso de la FIFA en Vancouver. «En las dos últimas Copas del Mundo juntas fueron 50 millones; aquí, 500 millones. Hemos vendido el 100 % del stock que hemos sacado al mercado, lo que supone alrededor del 90 % del total hasta ahora, y seguimos liberando entradas. Hay entradas caras, pero también asequibles».

La fase de venta de última hora de la FIFA ya está abierta, con entradas disponibles por orden de llegada y sujetas a disponibilidad.