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«Los perdedores lloran»: Roberto De Zerbi anima a los jugadores del Tottenham a «darlo todo en el campo» antes del gran partido contra el Aston Villa
De Zerbi exige una actitud positiva
El entrenador del Tottenham ha pedido a su plantilla que deje de compadecerse, pese a la amenaza de un histórico descenso sobre el norte de Londres. Aunque lograron una vital victoria ante el Wolverhampton en la última jornada, una crisis de lesiones ha mermado al equipo de cara a las cuatro jornadas finales.
En rueda de prensa, De Zerbi retó a sus jugadores a bloquear la negatividad. «El mayor reto ahora es silenciar la voz interna que todos llevamos dentro: jugadores, cuerpo técnico y afición», afirmó. «Esa voz genera pensamientos negativos. Son tonterías. No quiero que la gente cercana a mí llore ni piense distinto a mí».
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La pesadilla de las lesiones continúa en el Tottenham
Las frustraciones del técnico italiano se deben a una lista cada vez más larga de bajas, que ha dejado fuera de combate a figuras clave como Xavi Simons, con una lesión de ligamento cruzado anterior de larga duración. La situación se agravó tras los informes que apuntaban a que Dominic Solanke podría quedarse fuera el resto de la temporada de la Premier League por un problema en los isquiotibiales. Con al menos ocho jugadores del primer equipo de baja, De Zerbi se ve obligado a afrontar la recta final con opciones limitadas.
«La voz dice: “Tenemos mala suerte, demasiadas lesiones, perdimos a Xavi Simons, que fue clave en los últimos dos partidos, el cuerpo técnico no es lo suficientemente bueno y el campo del estadio no está bien”», añadió De Zerbi. Sin embargo, rechazó usarlas como excusa: «No es nuestro mejor momento, es duro y difícil, pero los perdedores lloran y piensan en negativo».
Misión de supervivencia en Villa Park
El Tottenham, 18.º en la tabla, podría descender por primera vez desde 1977. Pero la salvación está cerca y De Zerbi confía en sumar puntos ante el Aston Villa de Unai Emery si su equipo muestra el espíritu necesario. «El Villa es fuerte, pero ganar no sería un milagro», afirmó.
El exentrenador del Brighton fue claro sobre lo que exige a sus jugadores: «Tenemos que darlo todo en el campo y, para darlo todo, tenemos que perder el partido. Antes de perderlo, tenemos que jugar, luchar y tenemos dos puntos menos que el West Ham, pero el West Ham también tiene que jugar partidos difíciles, como nosotros. Somos lo suficientemente buenos para ganar y mantenernos en la categoría».
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El plan de supervivencia
El calendario no da tregua al equipo del norte de Londres en sus cuatro últimos partidos. Tras visitar Villa Park, los Spurs se medirán a Leeds United, Chelsea y Everton en una racha que definirá su futuro en la máxima categoría. La reciente victoria ante el Wolves —la primera en 16 intentos— dio un rayo de esperanza, pero las bajas de Solanke y Simons amenazan con frenar de inmediato ese impulso. Con una plantilla muy reducida, el técnico italiano deberá gestionar con cuidado sus escasos recursos si los Spurs quieren superar al West Ham y asegurar un año más en la Premier League.