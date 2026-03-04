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EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Traducido por

Los mejores jugadores jóvenes de EA Sports FC 26: los delanteros, centrocampistas, defensas y porteros wonderkid con mayor potencial en el modo Carrera

EA FC
L. Yamal
R. Ngumoha
Endrick
D. Huijsen
Pau Cubarsí

Si estás en pleno proceso de construir una dinastía en EA Sports FC 26, tendrás que invertir en talento joven: GOAL te cubre las espaldas.

Si vas a empezar una nueva partida en el modo Carrera de EA Sports FC 26, simplemente necesitas tener un ojo puesto en el futuro, y eso significa fichar a los mejores jugadores jóvenes disponibles. Tanto si eres un gran club que busca asegurarse el talento del próximo Lionel Messi como si eres un equipo más pequeño que quiere obtener beneficios sirviendo de trampolín, comprar jugadores jóvenes con un alto potencial es un aspecto clave del juego.

Aquí, GOAL te presenta a los mejores jugadores jóvenes para fichar en cada posición, desde delanteros y centrocampistas hasta defensas y porteros, para ayudarte a empezar con fuerza en el modo Carrera.

CLAVE:POS = Posición | CR = Valoración actual | PR = Valoración potencial

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Lecturas esenciales sobre FC 26

  • Guía de la web app y la companion app de EA Sports FC 26
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  • endrickGetty Images

    Los mejores delanteros y atacantes jóvenes de EA Sports FC 26: joyas CF y DC

    JugadorClubEdadPOSCRPR
    EndrickReal Madrid19DC7791
    Francesco CamardaLecce17DC6587
    Mathys TelTottenham20DC7786
    Eli Junior KroupiBournemouth19DC7485
    Conrad HarderRB Leipzig20DC7485
    Charalampos KostoulasBrighton18DC7285
    Chido ObiMan Utd17DC6584
    Christian KofaneBayer Leverkusen19DC6884
    Marc GuiuChelsea19DC7184
    Francesco Pio EspositoLombardia20DC7284
    Jeronimo DominaUnion Santa Fe19DC7084
    Nelson WeiperMainz20DC7084
    Santiago CastroBologna20DC7684
    Kaye FuroClub Brugge18DC6383
    Kaua EliasShakhtar Donetsk19DC7183

    El delantero brasileño del Real Madrid Endrick sigue siendo el mejor delantero joven de EA Sports FC 26, después de haber sido considerado también el atacante con más potencial en FC 25. Su valoración al inicio del juego es de 77, pero tiene un techo excepcionalmente alto de 91, una valoración que, de alcanzarla, lo situaría en un estatus similar al de jugadores como Kylian Mbappe y Ousmane Dembele.

    El joven del AC Milan Francesco Camarda, que está cedido en el Lecce en el juego, sigue a Endrick en cuanto a potencial, con una posible valoración de 87, lo que le sitúa ligeramente por delante de Mathys Tel, del Tottenham, cuyo potencial es de 86. Los aficionados del Manchester United estarán ilusionados por ver cómo se desarrolla Chido Obi, ya que el adolescente presume de una valoración potencial de 84 en el juego.

    • Anuncios
  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    Los mejores centrocampistas jóvenes de EA Sports FC 26: CAM, RW, LW, CM y CDM wonderkids

    JugadorClubEdadPOSCRPR
    Lamine YamalBarcelona18RM8995
    Desire DouePSG20RW8591
    Joao NevesPSG20CM8590
    EstevaoChelsea18RM7889
    Jorthy MokioAjax17CDM7089
    Kenan YildizJuventus20CAM7989
    Arda GulerReal Madrid20RM8189
    Rodrigo MoraPorto18CAM7689
    Rio NgumohaLiverpool17LM6888
    Franco MastantuonoReal Madrid18CAM7788
    Geovany QuendaSporting18RM7688
    Antonio NusaRB Leipzig20LM7688
    Pablo GarciaReal Betis19RM6887
    Assane Diao DiaouneComo20LM7687
    Lucas BergvallTottenham19CM7787
    Ethan NwaneriArsenal18RW7687
    Warren Zaire-EmeryPSG19CM8087
    Arthur VermeerenMarseille20CM7787
    Julien DuranvilleBorussia Dortmund19RM7287
    Kees SmitAZ19CAM7287
    Lennart KarlBayern de Múnich17CAM6386
    Ayyoub BouaddiLOSC Lille17CM7586
    Konstantinos KaretsasGenk17CAM7086
    Maher CarizzoVelez19RM7286
    Joao CostaAl Ettifaq20RM7186

    No sorprenderá demasiado saber que Lamine Yamal es el mejor centrocampista joven de EA Sports FC 26 y, dado que solo tiene 18 años, es probable que lo siga siendo durante los próximos años. La joya del Barcelona ya es uno de los mejores jugadores del juego y cuenta con una valoración potencial de 95, lo que significa que es capaz de emular a talentos como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

    El dúo del Paris Saint-Germain formado por Desire Doue y Joao Neves sigue a Yamal, con valoraciones potenciales de 91 y 90 respectivamente, mientras que jugadores como Estevao, del Chelsea, (PR: 89) y el mediocentro defensivo del Ajax Jorthy Mokio (PR: 89) serán talentos muy cotizados, especialmente si estás al mando de un club más grande. El emocionante extremo del Liverpool Rio Ngumoha encabeza una lista repleta de talentos de 17 años, con la sensación de Anfield en posesión de una valoración potencial de 88.

    Otros talentos intrigantes dentro de ese grupo de 17 años incluyen al canterano del Bayern de Múnich Lennart Karl (PRL 86), al centrocampista del Lille Ayyoub Bouaddi (PR: 86) y al mediapunta griego del Genk Konstantinos Karetsas (PR: 86).

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Los mejores defensas jóvenes de EA Sports FC 26: centrales, laterales izquierdos y laterales derechos prometedores

    JugadorClubEdadPOSCRPR
    Dean HuijsenReal Madrid20DFC8289
    Jorrel HatoChelsea19LI7889
    Pau CubarsiBarcelona18DFC8288
    Givairo ReadFeyenoord19LD7588
    Finn JeltschStuttgart19DFC7287
    Myles Lewis-SkellyArsenal18LI7887
    Luka VuskovicHamburgo18DFC7287
    El Chadaille BitshiabuRB Leipzig20DFC7587
    Pietro ComuzzoFiorentina20DFC7486
    Leny YoroMan Utd19DFC7886
    Joaquin SeysClub Brujas20LD7386
    Joane GadouRB Salzburg18DFC6685
    YarekPSV20DFC7385
    Pau NavarroVillarreal20DFC7085
    Jan-Carlo SimicAl-Ittihad20DFC7085
    Diego LeonMan Utd18LI6485
    Martim FernandesPorto19LD7585
    Josh AcheampongChelsea19LD7085
    Tobias PalacioArgentinos Juniors18DFC6985
    Ayden HeavenMan Utd18DFC6984

    Los dos mejores centrales jóvenes de EA Sports FC 26 juegan ambos para España, pero a uno y otro lado de la división del Clásico. Dean Huijsen (PR: 89), del Real Madrid, y Pau Cubarsi (PR: 88), del Barcelona, parecen destinados a formar los cimientos defensivos de La Roja durante años. El joven alemán Finn Jeltsch y el central croata Jusko Vuskovic no están muy lejos, ya que ambos cuentan con una valoración potencial de 87.

    Jorrel Hato, del Chelsea, es el mejor lateral izquierdo joven del juego, mientras que el mejor lateral derecho joven es Givairo Read, que juega en el Feyenoord. El Manchester United parece tener el futuro bien encarrilado, con Leny Yoro, Diego Leon y Ayden Heaven entre los talentos defensivos jóvenes más brillantes del juego.

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  • Los mejores porteros jóvenes de EA Sports FC 25: porteros promesa

    JugadorClubEdadPOSCRPR
    Guillaume RestesToulouse20POR7886
    Matthieu EpoloStandard Liege20POR7385
    Dennis SeimenPaderborn19POR6684
    Mike PendersStrasbourg20POR7384
    Lucca BrughmansGenk17POR5982
    Tiago Pereira CardosoBorussia Monchengladbach19POR6782
    Robin RisserLens20POR7282
    Ewen JaouenReims19POR6882
    Mathys NifloreDunkerque18POR6381
    Joeri HeerkensAjax19POR6480

    Aunque ya se está acercando al extremo de más edad dentro del grupo de wonderkids, Guillaume Restes sigue siendo el mejor portero joven del juego. Sin embargo, el potencial del guardameta del Toulouse ha bajado de 88 a 86 en EA Sports FC 26. Matthieu Epolo tiene un techo similar (PR: 85), mientras que el portero alemán Dennis Seimen sigue estando entre los mejores jóvenes guardametas del panorama.

    Francia parece ser un terreno fértil para el talento en la portería, con jugadores como Robin Risser, Ewen Jaouen y Mathys Niflore desarrollando su carrera en el país.

  • Listas históricas de los mejores jugadores jóvenes en EA Sports FC y FIFA

    • Los mejores jugadores jóvenes de EA Sports FC 25
    • Los mejores jugadores jóvenes de EA Sports FC 24
    • Los mejores jugadores jóvenes de FIFA 23
    • Los mejores jugadores jóvenes de FIFA 22
    • Los mejores jugadores jóvenes de FIFA 21

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