Si vas a empezar una nueva partida en el modo Carrera de EA Sports FC 26, simplemente necesitas tener un ojo puesto en el futuro, y eso significa fichar a los mejores jugadores jóvenes disponibles. Tanto si eres un gran club que busca asegurarse el talento del próximo Lionel Messi como si eres un equipo más pequeño que quiere obtener beneficios sirviendo de trampolín, comprar jugadores jóvenes con un alto potencial es un aspecto clave del juego.

Aquí, GOAL te presenta a los mejores jugadores jóvenes para fichar en cada posición, desde delanteros y centrocampistas hasta defensas y porteros, para ayudarte a empezar con fuerza en el modo Carrera.

CLAVE:POS = Posición | CR = Valoración actual | PR = Valoración potencial

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Lecturas esenciales sobre FC 26