La English Football League (EFL) desestimó de inmediato, el miércoles por la noche, la protesta presentada poco antes por los Saints. Así pues, se mantiene la dura sanción impuesta tras el escándalo de espionaje: el Southampton no podrá disputar la final en el estadio de Wembley.
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Los jugadores podrían demandar a su club y Tonda Eckert tendría una nueva oportunidad. El escándalo de espionaje del FC Southampton crece
El Middlesbrough jugará el sábado a las 16:30 contra el Hull City por el ascenso a la Premier League. El Southampton, eliminado de los play-offs, empezará la próxima Segunda División con una penalización de cuatro puntos.
El escándalo se desató cuando un empleado del Southampton fue descubierto espiando el entrenamiento del Middlesbrough, su rival en semifinales, escondido tras un árbol. Durante la investigación se reveló que también habían filmado sin permiso a Oxford United e Ipswich Town esta temporada. La EFL prohíbe espiar los entrenamientos del rival desde 72 horas antes del partido.
A Tonda Eckert le espera una larga suspensión y el despido
Eckert afirmó no conocer la norma. Pese a ello, ahora afronta una posible sanción de seis a 18 meses y su posterior despido. El técnico de 33 años llegó al Southampton en noviembre, cuando era 21.º, y lo llevó al cuarto puesto y a los play-offs tras una racha de victorias en primavera.
Según Kicker, podría sustituir a Dieter Hecking en el VfL Wolfsburgo, aunque la decisión se pospone hasta después de los play-offs contra el SC Paderborn.
El director general del Southampton, Phil Parsons, pidió disculpas el miércoles «a los demás clubes afectados y, sobre todo, a los aficionados del Southampton», que «se merecían algo mejor por parte del club». El centrocampista Leo Scienza, que jugó en Alemania, entre otros, en el 1. FC Heidenheim, escribió en Instagram sobre «decepción, rabia y tristeza».
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Los jugadores del Southampton preparan una demanda colectiva.
Además de Scienza, el Southampton tiene bajo contrato a otros dos jugadores vinculados a Alemania: Daniel Peretz, el portero titular cedido por el Bayern, y Caspar Jander, internacional sub-21. Según The Athletic, varios futbolistas planean demandar al club, posiblemente de forma colectiva.
La exclusión les privaría de posibles ingresos, sobre todo de una prima de ascenso estimada en unos 175 000 euros por jugador. Tras el descenso de la Premier League hace un año, varios aceptaron recortes salariales de hasta el 40 % con la promesa de recuperar sus antiguos salarios tras un posible ascenso.
Sin embargo, el club se juega sumas mucho mayores: la final de los play-offs de la segunda división inglesa es el partido más lucrativo del mundo. Al ganador le esperan en la Premier League unos 200 millones de euros extra, sobre todo por derechos televisivos.