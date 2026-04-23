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Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Los jugadores del Chelsea se abalanzaron sobre Alejandro Garnacho cuando la tensión estalló en el descanso del partido perdido contra el Manchester United

A. Garnacho
Chelsea
Manchester United
Chelsea vs Manchester United
Premier League

Según se informa, el ambiente en el vestuario del Chelsea se volvió tenso durante su derrota por 1-0 ante el Manchester United. Al parecer, sus compañeros de equipo se enfrentaron a Alejandro Garnacho en el descanso tras su mala actuación contra su antiguo club.

  • Tensiones internas en Stamford Bridge

    Tras perder 1-0 contra el Manchester United, el ambiente en el Chelsea se tensó. Según The Sun, hubo un fuerte enfrentamiento en el vestuario al descanso. Garnacho, que volvía a enfrentar a su exequipo, fue criticado por sus compañeros por su bajo rendimiento.

    Según el informe, varios compañeros le recriminaron en el vestuario tras una primera parte mediocre. El joven extremo, que había entrado en el minuto 16 por el lesionado Estevao, no logró destacar y los Blues siguieron sin marcar.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Garnacho lo pasa mal contra su antiguo equipo

    La noche del argentino fue un desastre. Garnacho, que empezó por la derecha y luego pasó a la izquierda, mostró poca eficacia. Se le criticó por no presionar a Bruno Fernandes, quien se escapó y asistió a Matheus Cunha en el gol de la victoria.

    Dalot le superó con frecuencia, lo que generó frustración evidente. Además, Cole Palmer, figura del Chelsea, tuvo que recriminarle varias pérdidas de balón, y Garnacho acabó el partido con más de 15 entregas erróneas.

  • El Manchester United celebra la victoria

    Mientras el Chelsea lidia con discordia interna, los Red Devils disfrutan de su victoria sobre su excompañero. Luke Shaw publicó en Instagram una foto en la que se le ve enfrentándose a un abatido Garnacho; la imagen recibió «me gusta» y comentarios de Dalot, Fernandes, Cunha, Joshua Zirkzee e incluso de Mason Mount.

    Los aficionados visitantes en el Shed End también lo abuchearon constantemente. Los jugadores del United, hartos de su actitud antes de su traspaso de 40 millones de libras al oeste de Londres, vieron su actuación como confirmación de que acertaron al dejarlo marchar tras la ruptura con Ruben Amorim.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un comienzo difícil en Londres

    Desde su fichaje, Garnacho no ha justificado su coste: solo ocho goles en 40 partidos. Su último rendimiento preocupa, pues no ha sido titular en los últimos seis encuentros del Chelsea. Se rumorea que el club podría venderlo este verano. Con cinco derrotas consecutivas en liga sin marcar —racha que no se veía en el club desde 1912—, la presión sobre Garnacho y la plantilla crece.

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