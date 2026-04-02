«Los insultos homófobos son algo normal para nosotros»: Gianluca Prestianni resta importancia al incidente con Vinicius Junior y provoca un nuevo escándalo

Debido a las investigaciones en curso, la UEFA suspendió provisionalmente al argentino para el partido de vuelta, que el Benfica perdió por 1-2 y acabó quedando eliminado. «Que no me dejaran jugar en el partido de vuelta me dolió mucho», afirma Prestianni, quien al final se ve a sí mismo como una víctima: «Me castigaron por algo que ni siquiera dije. Me trataron y sancionaron sin pruebas.»

Aún está pendiente la resolución definitiva de la UEFA, aunque Prestianni, con sus declaraciones, ha admitido indirectamente una infracción del artículo 14, que establece que no se debe vulnerar la dignidad humana. La pena mínima sería una suspensión de diez partidos.

No obstante, Prestianni se muestra «muy tranquilo, porque todos los que me conocen saben cómo soy, y eso me basta. También estoy muy agradecido al club, porque ha creído en mí y me ha apoyado en todos los sentidos. Mis compañeros de equipo me han mostrado su apoyo a puerta cerrada, y eso significa mucho más para mí que publicar una historia en Instagram».