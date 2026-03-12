Fue muy duro que Orlando City despidiera a Óscar Pareja. Es cierto que Orlando había tenido un comienzo bastante malo, pero tres partidos no son suficientes para ningún entrenador, sin importar que llevara allí desde 2019. Era un nuevo comienzo, una nueva temporada, y los Lions habían perdido a su mejor jugador, Alex Freeman, hacía dos meses. ¿Qué se supone que debía hacer este tipo?
Es un juego despiadado, especialmente en el duro mundo del fútbol profesional, y el crédito que Pareja tenía acumulado se había agotado claramente. Hay algunas consecuencias claras aquí. Orlando ahora necesita un nuevo entrenador. Y la decisión de Orlando podría facilitar que otros clubes justifiquen un despido temprano en la temporada. Pero, ¿quién está sintiendo ya la presión? Hay algunos puestos que, hay que reconocerlo, se están calentando. Había argumentos bastante convincentes para despedir a Greg Vanney este invierno, y él no ha ayudado precisamente a mejorar sus posibilidades hasta ahora. Mientras tanto, hay preguntas que responder en St. Louis y Filadelfia. Ninguna de estas cosas debería suceder realmente. Sin embargo, es un mundo cruel.
Y con la salvedad de que GOAL siempre está a favor de los entrenadores, especialmente en esta fase temprana de la temporada, aquí tenemos un repaso a la situación de algunas figuras clave tras un mal comienzo de temporada...